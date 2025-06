Oroscopo settimanale, le previsioni fino al 28 giugno 2025: dall'Ariete al Leone, tra amore e novità sul lavoro

Le previsioni dell’oroscopo settimanale ci rivelano che le prossime giornate saranno in grado di portare a galla numerosi colpi di scena, dall’Ariete al Toro, passando per Cancro e Leone. Vediamo nel dettaglio cosa potremo attenderci nella settimana 22-28 giugno 2025:

ARIETE: sono giorni movimentati ma stimolanti: l’energia non manca e anche la voglia di rimetterti in gioco è forte. Alcune questioni familiari o affettive richiedono più attenzione e tatto del solito, riuscirete a raccogliere dopo una buona semina.

TORO: intorno a voi tutto sembra ruotare molto velocemente, invece avete bisogno di maggior stabilità in questa fase di vita. Riuscirete a trovarla con un po’ di sofferenza.

GEMELLI: guardati dentro e capisci cosa vuoi davvero. È il momento perfetto per riorganizzare la tua vita. Siate pratici e certi, qualcosa riuscirete a raccogliere già a breve. E’ una fase di vita nuova e come tale va accolta.

Oroscopo settimanale, le previsioni fino al 28 giugno 2025: bene il Cancro

Sempre secondo le previsioni oroscopo settimanale, ci imbattiamo in una serie di altre vicende e cambiamenti per altri segni dello zodiaco. Dal Cancro alla Bilancia, passando per i nati sotto il segno del Leone. Cosa accadrà? Scopriamo con maggiori dettagli cosa ci attende:

CANCRO: Il Sole ti dona energia e voglia di rinnovamento. Sei al centro dell’attenzione e le tue parole possono avere un impatto importante sugli altri. In amore cercate di non perdere il romanticismo.

BILANCIA: prevale la voglia di libertà, ma anche il bisogno di conferme affettive. Stai mettendo in discussione alcune relazioni. Allo stesso tempo sentite l’esigenza di avere delle relazioni nuove, altri equilibri rispetto al passato.

LEONE: risultate affascinanti, qualcosa si sta muovendo e cambieranno delle situazioni a breve. Non mancano delle sfide, ma voi vi sentite all’altezza. Cercate di sfruttare l’ondata di positività degli ultimi tempi.