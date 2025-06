Oroscopo settimanale, le previsioni 22-28 giugno 2025: dalla Bilancia alla Vergine, tanti cambiamenti in programma

E’ in arrivo una pioggia di novità dal punto di vista astrologico anche per altri segni dello zodiaco, l’oroscopo settimanale promette scintille e cambiamenti sia per i nati sotto il segno dello Scorpione che Sagittario e Bilancia. Non mancheranno grandi sorprese un po’ per tutti. Scopriamo cosa potrebbe accadere nel periodo di riferimento 22-28 giugno 2025:

SCORPIONE: emozioni profonde e decisioni da prendere con lucidità. In amore potresti sentire il bisogno di dire la verità, anche se scomoda. Arrivano occasioni interessanti sotto diversi punti di vista, sarà un momento piacevole e godibile.

SAGITTARIO: avete tanta voglia di mettervi in moto, di viaggiare, di uscire dalle solite situazioni. Anche se non puoi spostarti fisicamente, la mente corre forte: ottimo periodo per studiare, pianificare e sognare in grande per il futuro.

BILANCIA: è tanta la voglia di libertà, ma anche il bisogno di conferme affettive. Avete messo in discussione alcuni rapporti, cercando un equilibrio più sincero e in linea con i vostri obiettivi.

Oroscopo settimanale, previsioni fino al 28 giugno 2025

Non è finita qui, perché anche per un altro gruppo di segni sono in arrivo tanti cambiamenti e colpi di scena. Secondo l’oroscopo settimanale toccherà anche ai nati sotto il segno del Capricorno fare i conti con una serie di colpi di scena.

CAPRICORNO: siete in una fase interessante per sistemare accordi, rapporti professionali e sentimenti. Le energie sono in calo, ma se agisci con metodo verrai premiato/a. Dai valore al silenzio e ai piccoli gesti. Scegli la dolcezza e riuscirete ad alleggerire alcuni pesi.

ACQUARIO: avete voglia di cambiamenti e novità, avete dei dubbi da affrontare e con i quali vi ritroverete a fare i conti. Potrete essere creativi, spuntano a galla dei dubbi con i quali farete i conti.

VERGINE: secondo l’oroscopo settimanale potrebbe soffiare aria di polemiche contro di voi, ma non è il momento di affrontare la questione.