Oroscopo settimanale, le previsioni dei prossimi giorni: bene i sentimenti per Capricorno

Novità dal punto di vista astrologico nei prossimi giorni, stando a quanto trapelato di recente la prossima settimana potrebbe riservare diversi cambiamenti un po’ per tutti i segni dell’Oroscopo, dal Capricorno ai Pesci, passando per il Sagittario, scopriamo nel dettaglio cosa ci attende in questo periodo dal 23 febbraio fino al 2 marzo 2025:

SAGITTARIO: l vostra curiosità nel fatto di nuove relazioni al momento subirà un calo vertiginoso. Dedicatevi alle certezze, alla famiglia e quelle persone sulle quali sapete di poter contare.

GEMELLI: per chi vive una storia d’amore non sarà forse il momento di fare dei passi in avanti ora, potrebbero nascere dei litigi che potrete poi affrontare in maniera costruttiva e cercare di trarne beneficio.

CANCRO: potreste rimanere scottati da qualcosa o qualcuno in questa fase, fate attenzione. Alcune coppie avranno bisogno di fare valutazioni approfondite, non sembrate pronti a riaprire le porte del vostro cuore ora.

Oroscopo settimanale, previsioni fino al 2 marzo 2025

ACQUARIO: avete voglia di dedicarvi a voi stessi e non pensare troppo all’amore, non c’è niente di sbagliato nel non aprirvi agli altri in questo momento, sfruttate questo periodo dal quale potete imparare molto.

SCORPIONE: tornerà dalle vostre parti una spensieratezza che sembrava avervi abbandonati del tutto, dalle amicizie riuscirete a trarre più leggerezza, a dispetto di situazioni conflittuali che avete vissuto ultimamente.

CAPRICORNO: qualche recente divergenza sembra avervi creato dei problemi, i chiarimenti potrebbero darvi un po’ di serenità aggiuntiva in questo momento. Avete vissuto come una rinascita dal punto di vista emozionale.