Oroscopo settimanale, le previsioni fino al 30 marzo 2025

Novità in arrivo per tutti i segni dello zodiaco in questa settimana di fine marzo, le previsioni 24-30 marzo 2025 ci rivelano che molte situazioni possono evolversi, sia in amore che sul lavoro. Dall’Ariete al Toro, passando per i Gemelli, scopriamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere. Le previsioni oroscopo settimanale:

ARIETE: hai una visione forte e chiara sul lavoro, ma questa settimana dovrai accettare che non tutti si muoveranno al tuo stesso ritmo. In amore le cose procedono a fuoco lento, ma diverse cose iniziano a muoversi.

TORO: La settimana per il Toro ha il sapore delle piccole rivoluzioni quotidiane. Ti muovi in un terreno noto, ma qualcosa dentro di te spinge per cambiare ritmo, abitudini, perfino pensieri, siate concreti il più possibile.

GEMELLI: settimana a doppio taglio per i Gemelli: da un lato un’intensa voglia di fare, sperimentare, conoscere; dall’altro un campo minato di dettagli trascurati, parole fraintese e informazioni poco affidabili. In amore ci sono potenzialità.

Previsioni oroscopo settimanale, cosa accadrà fino al 30 marzo: la situazione di Cancro e Leone

Sempre riguardo alla settimana in partenza lunedì 24 marzo scopriamo che ci saranno grandi sorprese e novità anche per i nati sotto il segno di Cancro e Leone. Secondo le previsioni oroscopo settimanale, ritroveremo Cancro e Leone fare i conti con una serie di situazioni intriganti:

CANCRO: non sarà una settimana qualunque. I movimenti astrali ti spingono a guardarti dentro con occhi nuovi. Non tutto sarà comodo, ma ogni scomodo porta con sé una rivelazione scomoda. Avete una sensibilità amplificata.

LEONE: secondo l’oroscopo settimanale per il Leone ha il sapore dolce-amaro di chi sa di meritare il centro della scena, ma si ritrova al momento dietro le quinte. Ci saranno giorni migliori per prendersi la scena.

VERGINE: in amore potrete fare degli incontri interessanti. Tutto ciò che non è più allineato con la tua evoluzione verrà messo in discussione. Può sembrare faticoso, ma in realtà è un’opportunità.