Oroscopo settimanale, previsioni fino al 5 aprile 2025

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico nei prossimi giorni, secondo l’oroscopo settimanale non mancheranno dei colpi di scena, visto che il periodo di riferimento che va dal 29 marzo al 5 aprile promette diverse novità interessanti. Dall’Ariete ai Gemelli, scopriamo cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni, dalle questioni di amore dell’Ariete, passando ai Gemelli:

ARIETE: cielo vi sorride e vi mette al centro della scena! Con Sole, Mercurio, Venere e Nettuno nel vostro segno, siete una fucina di idee, emozioni e desideri pronti a esplodere. L’entusiasmo soffia a vostro favore in questo momento, in amore risultate magnetici.

TORO: la settimana vi chiede di mantenere la calma e lavorare in sordina. Con molti pianeti in Ariete, potreste sentirvi come spettatori di una corsa frenetica che non vi appartiene. Non cedete alla pressione esterna in questo momento.

GEMELLI: l’oroscopo settimanale ci ricorda che siete rapidi, intuitivi e con una voglia matta di buttarvi in nuove avventure. Occhio, però, a non disperdere le energie: qualche scelta va fatta con più strategia. In amore siete affascinanti, ma non giocate troppo o rischiate di perdere delle belle occasioni.

Oroscopo settimanale 29 marzo-5 aprile 2025: Cancro abbandoni la zona di comfort

Non è finita qui, l’oroscopo settimanale potrebbe sorprendere anche i nati sotto il segno del Cancro, del Leone e della Vergine. Le previsioni fino al prossimo 5 aprile si riveleranno infatti sorprendenti:

CANCRO: il cielo vi chiede di uscire dalla vostra zona di comfort. Con tanti pianeti in Ariete, potreste sentirvi sotto pressione, ma non è il momento di chiudervi nel guscio: accettate il movimento.

LEONE: siete inarrestabili in questo momento. Energia, carisma e ambizione vi spingono a prendere in mano la situazione e guidare il vostro destino con una notevole sicurezza.

VERGINE: a settimana vi chiede di rallentare e osservare. Con tanti pianeti in Ariete, l’atmosfera potrebbe sembrarvi caotica, ma in realtà vi offre l’opportunità di rivalutare alcune scelte e preparare strategie efficaci. In amore avete voglia di stabilità.