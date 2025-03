Oroscopo settimanale, previsioni fino al 5 aprile 2025: dalla Bilancia allo Scorpione

Altre novità dal punto di vista astrologico, nelle prossime giornate non mancheranno le novità anche per i nati sotto il segno della Bilancia, ma non solo. Tanti cambiamenti in arrivo anche per chi è nato sotto il segno dello Scorpione, del Capricorno e del Sagittario, vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere:

Fatima Trotta, chi è: volto di Made in Sud/ "Odiavo la comicità. Poi un provino..."

BILANCIA: con diversi pianeti in Ariete, il settore delle relazioni è sotto i riflettori e vi spinge a prendere decisioni importanti. Alcuni rapporti potrebbero richiedere maggiore chiarezza, mentre altri avranno bisogno di una ventata di novità.

SCORPIONE: Non cadete nelle trappole emotive: usate il vostro istinto per distinguere ciò che merita una reazione da ciò che è meglio ignorare. In amore avete un forte desiderio di profondità, cercate di assecondarlo.

Martina Tesanovic, chi è la figlia di Barbara De Rossi/ La showgirl: "Quando ha conosciuto mio marito..."

SAGITTARIO: è il momento di osare, viaggiare, imparare qualcosa di nuovo e mettervi in gioco senza paura. Tentate di percorrere strade nuove in questa fase della vostra vita.

Previsioni oroscopo settimanale, cosa accadrà fino al 5 aprile 2025

Secondo le previsioni oroscopo settimanale, non mancheranno delle altre situazioni intriganti nei prossimi giorni che vedranno protagonisti altri segni. Dal Capricorno all’Acquario, passando per la Vergine

CAPRICORNO: cercate di riflettere su quelle che sono le vostre priorità. Con tanti pianeti in Ariete, potreste sentirvi messi alla prova, ma in realtà è l’occasione giusta per fare pulizia di ciò che non vi serve più.

Helena Prestes e Mariavittoria Minghetti: "Appello a tutta Italia!"/ "Attenti se vedete Tommaso e Javier..."

ACQUARIO: in amore, il desiderio di libertà è forte, ma non deve trasformarsi in distacco. Se siete in coppia, cercate di coinvolgere il partner nei vostri progetti senza tirarlo fuori, tentate di rilassare la vostra mente.

PESCI: in amore sentite la necessità di conferme e sicurezza. Se siete in coppia, cercate di non proiettare le vostre insicurezze nel rapporto, ma piuttosto di rafforzarlo con gesti sinceri. Se siete single, lasciate andare il passato e guardate avanti.