Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino al 9 ottobre 2025: dal Toro al Capricorno
Secondo l’oroscopo settimanale, i prossimi giorni vi porteranno in dote delle novità a dir poco interessanti. Le previsioni dell’Oroscopo Mauro Perfetti vi porteranno in qualche giusta direzione nel periodo di riferimento che va dal 3 al 10 ottobre 2025.
ARIETE: siete in maniera costante alla ricerca di nuovi stimoli. Nel frattempo, dedicati a qualcosa di irrisolto, in futuro rischia di darti qualche rottura di scatole. Non saltare da una cosa all’altra senza sosta, abbiate tempo di di analizzare le cose.
LEONE: è un periodo un po’ confusionario e non sai bene come muoverti. Ricorda i tuoi assi nella manica, riuscirai a superare qualsiasi difficoltà con un pizzico di intuito. Andate avanti per la vostra strada.
GEMELLI: cercate di non fare troppo, il troppo stroppia e anche in questo caso niente è da meno. Cercate di sfruttare la vostra energia e magari dare il giusto spazio anche ai vecchi progetti, non necessariamente a quelli nuovi.
Oroscopo settimanale, le previsioni fino al 10 ottobre 2025
Secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti, la settimana che vi porterà fino al 10 ottobre 2025 regalerà grandi e significativi colpi di scena. Dai nati sotto il segno del Toro, alla Vergine, passando per il Capricorno.
TORO: approfittane per fare chiarezza sulle persone al vostro fianco. Se alcuni rapporti sono svuotati di significato, forse è meglio adottare qualche cambiamento. E’ il periodo giusto per andare avanti, qualcuno dal passato potrebbe pensavi.
VERGINE: voi non amate troppo l’incertezza. Avreste voglia di fare ordine, ma devi imparare a cavalcare l’onda. Lasciatevi andare all’avventura, qualcosa di buono potrebbe ancora accadere.
CAPRICORNO: fate dei piccoli passi, andate avanti per gradi. Siete carichi a livello di energia, ma anche le soste sono importanti. Non strafare, è bene dedicarvi anche al riposo.