Arriva una nuova settimana e l’immancabile oroscopo settimanale, con il punto della situazione su tutti gli altri segni dello zodiaco. Dunque, cosa devono aspettarsi Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci dal 3 al 9 febbraio 2025? Andiamo subito a scoprirlo con le previsioni tratte da un articolo pubblicato su Blasting News.

Per gli amici della Bilancia, la settimana entrante si preannuncia favorevole, soprattutto per chi è single e per chi cerca nuove conoscenze. La vita di coppia procede altrettanto bene, anche se il rischio di pretendere troppo da parte della persona che si ama è concreto. Il consiglio è di non chiedere ciò che il partner non può darvi.

L’oroscopo settimanale dello Scorpione sorride sul fronte amoroso. Chi è in coppia rafforzerà il rapporto e la complicità col partner. Curare il proprio aspetto è importante, così come smuovere la propria timidezza. Sul fronte lavorativo qualcosa comincia a muoversi, grazie anche alla preoccupazione per il futuro che spinge i nati sotto questo ad agire. Le soddisfazioni arriveranno, se si ragionerà a lungo termine.

Sorride l’amore per il Sagittario. Durante la settimana c’è la possibilità concreta di trascorrere del tempo con la persona che si ama. Dunque, meglio non privarsene. Viaggiare e lasciare le preoccupazioni a casa può essere un’ottima mossa per mettere al tappeto la routine quotidiana. Sì alle mete esotiche.

Oroscopo settimanale, le previsioni per Capricorno, Acquario e Pesci dal 3 al 9 febbraio 2025

Il Capricorno non sembra avere molto tempo per la propria vita sentimentale. L’oroscopo settimanale porta ad alcune riflessioni interiori, che necessitano di tempo e spazio. Per chi è single, le emozioni non tarderanno arrivare. In generale l’ispirazione e l’istinto daranno frutti interessanti.

Per gli amici dell’Acquario, l’oroscopo settimanale sembra suggerire nuovi orizzonti sul fronte sentimentale e amoroso: ritrovarsi sempre e solo in bagno non è il massimo. Il suggerimento è di non dimenticare la seduzione per vivere dei momenti appaganti sotto le lenzuola. Sul lavoro ogni richiesta va ponderata con attenzione.

Concludiamo con l’oroscopo settimanale dei Pesci. Chi è single capirà che l’amore può comunque giocare un ruolo fondamentale nella vita di tutti i giorni. Chi ha obiettivi e ambiziosi non teme di metterli al primo posto nella scala della priorità. Si profilano giorni di duro lavoro, chi ha bisogno di supporto finanziario non esiti a fare richieste.