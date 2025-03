Oroscopo settimanale, le previsioni 3-9 marzo 2025: tensione per Scorpione?

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico anche per altri segni dello zodiaco, dallo Scorpione al Sagittario, che faranno i conti per il periodo 3-9 marzo 2025 con una serie di curiose novità sotto diversi temi.

SCORPIONE: evitate di agire d’impulso e pensate bene prima di parlare per non creare attriti inutili. Sul fronte economico, però, le cose vanno decisamente meglio: potreste ottenere un guadagno inaspettato o fare investimenti proficui. In amore cercate di conservare le emozioni.

SAGITTARIO: ci saranno delle buone opportunità per voi da sfruttare in questo lasso di tempo, valutate con grande attenzione le occasioni che vi capiteranno nei prossimi giorni. Ci saranno delle importante occasioni che potrebbero cambiare molto nella vostra vita.

CAPRICORNO: Mercurio in aspetto negativo vi invita alla cautela, soprattutto nella comunicazione e nella gestione del denaro. Fate attenzione a ciò che dite e a come lo dite per evitare fraintendimenti. Sul fronte economico, evitate spese e investimenti rischiosi. Se avete dubbi, chiedete consiglio a persone di fiducia.

Previsioni oroscopo settimanale, la rinascita di Acquario

Stando alle previsioni dell’oroscopo settimanale scopriamo che anche i nati sotto il segno dell’Acquario si imbatteranno in una serie di novità, ci saranno problemi invece per Pesci, che faranno i conti con qualche tensione.

ACQUARIO: in questa fase di vita state imparando a mettere voi stessi al primo posto, senza sentirvi in colpa. Lunedì e martedì saranno giornate intense, ma con la giusta determinazione riuscirete a gestire ogni situazione. E’ una vita nuova.

PESCI: in famiglia potrebbero nascere delle tensioni, soprattutto se siete troppo rigidi con i vostri cari. Cercate di essere più flessibili e comprensivi.

