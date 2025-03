Oroscopo settimanale, previsioni 3-9 marzo 2025: indicazioni tra amore e lavoro

Nuovi aggiornamenti dal punto di vista astrologico, la settimana 3-9 marzo 2025 si rivelerà sicuramente ricca di colpi di scena, sia per quanto riguarda le questioni di amore che ovviamente di lavoro.

TORO: secondo l’oroscopo settimanale la settimana si preannuncia positiva, soprattutto sul fronte lavorativo ed economico. Avrete l’opportunità di rafforzare la vostra posizione professionale e di ottenere una maggiore stabilità finanziaria. Un colpo di fortuna potrebbe regalarvi un piccolo guadagno extra.

GEMELLI: anche per voi la settimana si prospetta turbolenta, soprattutto nelle relazioni familiari. Discussioni e vecchie tensioni potrebbero riaffiorare, rendendo l’atmosfera tesa. Tuttavia, dal punto di vista economico e professionale, le cose andranno a gonfie vele.

CANCRO: non lasciatevi scoraggiare da piccoli ritardi o imprevisti, sono situazioni che potrebbero verificarsi. La Luna sarà la vostra guida, cercate di non prendere decisioni troppo affrettate, prudenza e pazienza saranno due vostre grandi alleate.

Previsioni oroscopo settimanale, le indicazioni dei prossimi giorni

Scopriamo cosa accadrà nei prossimi giorni, sempre per il periodo di riferimento 3-9 marzo 2025, stando alle previsioni dell’oroscopo settimanale ne vedremo delle belle anche per i nati sotto il segno dell’Ariete:

ARIETE: potrebbero esserci delle tensioni domestiche e si dissolveranno grazie alla vostra intraprendenza e vi sentirete finalmente più sereni. In amore le stelle torneranno a sorridere: chi è in coppia vivrà momenti di intesa, mentre i single potrebbero fare incontri interessanti.

LEONE: mercurio sembra essere dalla vostra parte e vi regala chiarezza mentale e buone notizie. La comunicazione con chi vi circonda sarà fluida e proficua, portando soluzioni efficaci ai problemi che vi assillavano.

BILANCIA: secondo l’oroscopo settimanale potrebbero nascere delle situazioni interessanti per quanto riguarda il lavoro, mentre vivrete dei bei momenti in famiglia fatti di serenità e relax. Non fatevi fermare dal passato che resterà lì ad aleggiare sopra di voi.