Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni di inizio settembre: Capricorno bravo, Pesci avanzano

Secondo le indicazioni dell’oroscopo settimanale Ada Alberti l’inizio di settembre porterà in dote una serie di importanti novità sotto diversi fronti. Secondo la nota esperta di astri ci saranno eventi molto importanti a riguardo per i nati sotto il segno della Bilancia, ma anche dello Scorpione, tra gli altri:

BILANCIA: il partner è al centro dei vostri pensieri in questo momento. Siete spinti dai pianeti veloci a effettuare compravendite, scambi, piccoli e grandi affari, avete anche tanta voglia d’amare e dedicarvi agli altri.

SCORPIONE: potreste provare gelosia nei confronti di un Ariete. Il Toro vi farà notare qualcosa che non avevate considerato fino a quel momento. E a quel punto potreste vedere qualcosa sotto dei nuovi orizzonti.

SAGITTARIO: avete voglia di novità ed evasione, fuggire magari dalla routine. Bene l’amore che nei prossimi giorni sembra favorito, qualcosa di buono potrebbe nascere e rendervi felici più di quanto possiate immaginare.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 6 settembre 2025

Non è finita qui, i prossimi giorni potrebbero portare in dote anche degli altri cambiamenti, per esempio ai nati sotto il segno dell’Acquario e dei Pesci. Scopriamo cosa potrebbe accadere in questi giorni che ci porteranno dentro settembre:

CAPRICORNO: siete bravi, avete dei tempi giusti e state tirando fuori cose importanti. Fatevi valere, riuscirete a guadagnarvi delle belle soddisfazioni. Ariete e Gemelli potrebbero crearvi qualche grattacapo.

ACQUARIO: forse siete un po’ troppo remissivi, cercate un nuovo equilibrio. Avete una grande voglia di tranquillità, bene gli hobby e lo sport, due armi da sfruttare nei momenti che ritenete opportuni.

PESCI: avete voglia di mettere i puntini sulle i e far valere la vostra posizione su diversi fronti. Avete a che fare con una Bilancia forse troppo insistente, i Gemelli vi stimano.