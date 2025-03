Ed eccoci finalmente con l’oroscopo settimanale e le previsioni che vanno dal 31 marzo al 6 aprile. In questo articolo ci focalizziamo sui primi sei segni dello zodiaco, riprendendo le indicazioni pubblicate in un articolo online su LaGazzettadelSud.

Cominciamo con il segno dell’Ariete, che si appresta a vivere una settimana in cui l’energia non manca. Ma saranno pazienza e lucidità a guidare i nati sotto questo segno verso i propri obiettivi. Le stelle sono favorevoli e il suggerimento dell’oroscopo settimanale sembra essere quello di ascoltare le proprie intuizioni.

Per il Toro, l’oroscopo settimanale invita i nati sotto questo segno a ponderare ogni gesto. I frutti arriveranno, ma attenzione occorrerà abbandonare le vecchie abitudini per visualizzare e cogliere nuove opportunità. Le stelle dicono sì al rinnovamento.

Per i nati sotto il segno dei Gemelli potrebbe essere una settimana di cambiamento quello in arrivo. Non ci sono novità di poco conto all’orizzonte, purché si tenga un atteggiamento selettivo, un ascolto pro-attivo e si faccia spazio a tutto ciò che può nutrire cuore e mente.

Oroscopo settimanale, le previsioni per Cancro, Leone e Vergine dal 31 marzo al 6 aprile 2025

Al Cancro l’oroscopo settimanale sembra suggerire delicatezza. Le stelle sembrano suggerirci un ritorno a casa, in un senso molto ampio. Tradotto, significa che occorre guardare dentro se stessi, rivolgere le nostre attenzione laddove ci sentiamo veramente al sicuro.

Per il Leone si profila una settimana decisamente positiva, in cui molte cose appariranno più chiare del solito. Sarà l’occasione di rivedere priorità, relazioni e obiettivi. L’oroscopo non suggerisce cambiamenti drastici, ma di ascoltare davvero se stessi.

Chiudiamo l’oroscopo settimanale con la Vergine. Anche per i nati sotto questo segno l’invito sembra quella di amare se stessi. Troppo spesso ci si è messi in fondo alla lista delle priorità e a lungo andare può essere pericoloso. C’è una voce che reclama più spazio: non va ignorata.