Proseguiamo il nostro viaggio nello zodiaco con le previsioni degli altri segni. Anche in questo caso l’oroscopo settimanale dal 31 marzo al 6 aprile è tratto da un articolo pubblicato su LaGazzettadelSud, che approfondisce segno per segno per quanto concerne amore, lavoro e salute.

Partiamo dal segno della Bilancia. E’ una settimana importante per i nati sotto questo segno, a caccia di equilibri perduti e o da ritrovare. Anche la bellezza va riscoperta, in un contesto più ampio possibile: dalle parole ai nuovi incontri, che possono arrivare solo se si è in grado di abbattere le proprie difese.

L’oroscopo settimanale dello Scorpione sembra suggerirci una cosa: qualcosa si sta muovendo dentro di noi, anche se all’apparenza tutto può apparire normale. E’ forse arrivato il momento di mettere in atto grandi cambiamenti. D’altronde la trasformazione non è più una suggestione, ma una necessità.

Per il Sagittario, cresce la voglia di avventura. D’altronde è qualcosa che è dentro i nati sotto questo segno. E la settimana in arrivo potrebbe far scattare quella scintilla necessaria per ridefinire il proprio percorso. Non sempre occorrono gesti eclatanti. A volte può bastare davvero poco.

Per il Capricorno sta per arrivare una settimana che richiederebbe un rallentamento. L’oroscopo sembra voler suggerire agli amici del Capricorno di lasciare andare ciò che non ci serve più. Se togliamo il peso dalle nostre spalle possiamo davvero pensare di poter volare.

Nuove idee e intuizioni per l’Acquario in una settimana ricca di opportunità. E’ importante saper essere selettivi, perché non si può fare tutto. Altrettanto fondamentale iniziare a coltivare i propri interessi e sentirsi allineati coi propri valori.

Chiudiamo con l’oroscopo settimanale dei Pesci. I nati sotto questo segno sono alle prese con emozioni molto più intense del solito. I sogni appaiono più chiari e allo stesso tempo più raggiungibili. Per raggiungerli, però, occorre fermarsi un attimo e sapersi ascoltare. Solo così sarà più chiaro ciò che si desidera davvero.