Previsioni oroscopo settimanale, 4-11 aprile 2025

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico, secondo l’oroscopo settimanale ci saranno grandi cambiamenti per il periodo 4-11 aprile 2025. Dall’Ariete alla Bilancia, scopriamo cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni:

ARIETE: conflitto aperto col vostro lato interventista e battagliero e la Luna cancerina, lenta, tranquilla, improntata al ricordo, voi smaniosi di esperienze in giro per il mondo, lei irrequieta, tranquilla solo a casa, tra facce note e ambienti conosciuti, al riparo da brutte sorprese. Pensate all’amore.

TORO: siete dolcemente possessivi, cosa che al partner non spiace affatto, in questo atteggiamento coglie il vostro attaccamento e la forte attrazione che provate nei suoi confronti. Poche parole, presto arriverà un po’ di benessere per voi.

GEMELLI: dall’amicizia all’amore il passo oggi è breve, anzi danzando ci si pestano perfino i piedi. Collaborazione in arrivo sul lavoro che potrebbe portare una ventata di novità in casa vostra.

LEONE: empatia con gli amici, ai ferri corti invece con mammina e la suocera, ma questa non è una novità, con le figure femminili oggi proprio non impattate, specie se gerarchicamente sono più importanti. Buone notizie in arrivo sul lavoro.

VERGINE: in amore volete sempre di più, sul lavoro sono in arrivo dei colpi di scena importanti che vi porteranno dei benefici non di poco conto.

BILANCIA: qualche coppia sembra un po’ in confusione dal punto di vista sentimentale, datevi una scossa. Sul lavoro potreste trovare un capo indisponente.

Oroscopo settimanale fino all’11 aprile 2025

Sempre riguardo alle previsioni dell’oroscopo settimanale ci imbattiamo in una serie di altri aggiornamenti importanti, scopriamo cosa potrebbe accadere per la settimana 4-11 aprile 2025:

SCORPIONE: braccio di ferro tra il lavoro che dovete assolutamente concludere e il weekend che vi aspetta insieme al partner e agli amici, ecco la situazione delineata dalla Luna cancerina oggi irrequieta nel settore dei viaggi.

SAGITTARIO: siete più nervosi, instabili, trovate giovamento solo nello sport ma dopo giornate pesanti sul lavoro ci si domanda come facciate a resistere, arriverà però un po’ di relax.

CAPRICORNO: c’è un po’ di malumore di fondo che vi tocca, modalità di espressione amorosa insolita rispetto ai canoni classici: coinvolgete i figli e l’amato bene negli impegni della quotidianità.

ACQUARIO: innamoratissimi del partner e pienamente corrisposti, sono le famiglie a rompere come sempre le uova nel paniere, fisicamente forse non vi sentite al top.

PESCI: creativi all’arrembaggio, è questo il vostro momento, non solo perché siete ispirati e avete una manualità eccezionale. Con il partner riuscirete ad amoreggiare.

CANCRO: come sempre non tutto il male vien per nuocere, vi perdete una favola romantica e in compenso guadagnate grosse opportunità, si fa sentire un po’ di stanchezza.