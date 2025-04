Previsioni oroscopo settimanale, cosa accadrà nel periodo 5-12 aprile 2025

Grosse novità in arrivo dal punto di vista astrologico, secondo l’oroscopo settimanale non mancheranno delle novità in queste giornate cariche di sorprese un po’ per tutti. Il periodo di riferimento 5-12 aprile si rivelerà ricco di avvenimenti, sia sul lavoro che per i sentimenti:

ARIETE: brillano sotto l’influenza positiva di Giove e Mercurio, la vostra energia potrebbe subire un calo temporaneo. Bilanciate momenti di attività con pause rigeneranti. Nettuno vi invita a sognare, ma ricordate di tenere i piedi per terra mentre navigate tra le onde della settimana.

TORO: abbracciate l’incertezza come una possibilità di crescita personale. Siate aperti a nuove esperienze e lasciatevi guidare dall’intuito.

GEMELLI: secondo l’oroscopo settimanale i pianeti vi daranno una mano a una riflessione interiore che vi aiuterà a capire meglio voi stessi e ciò che desiderate davvero. Non tutto andrà secondo i piani, ma ogni sfida sarà un’opportunità per crescere.

Oroscopo settimanale, previsioni fino al 12 aprile 2025

Novità in arrivo anche per gli altri segni dello zodiaco, l’oroscopo settimanale prevede novità interessanti per il periodo di riferimento 5-12 aprile 2025. Scopriamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere ai nati sotto il segno di Bilancia, Scorpione e Sagittario:

BILANCIA: vitate decisioni impulsive e cercate di mantenere la calma anche nei momenti di tensione. Il vostro intuito vi guiderà verso scelte sagge, ma ricordate che la pazienza è una virtù che vi porterà lontano. Si rafforzano i legami in amore.

SCORPIONE: forse siete un po’ stanchi e in affanno. Gli astri vi guidano attraverso un periodo di trasformazione, il vostro spirito indomito vi porterà a esplorare nuove strade, ma la prudenza di Mercurio vi invita a valutare ogni passo con attenzione.

SAGITTARIO: l’universo vi invita a mantenere l’equilibrio tra sogno e realtà. La Luna Nuova vi offre l’occasione di riflettere su ciò che veramente desiderate nella vostra vita.