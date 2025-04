Previsioni oroscopo settimanale, cosa accadrà fino al 12 aprile 2025: novità per Capricorno

Arrivano altri aggiornamenti dal punto di vista astrologico, secondo l’oroscopo settimanale ci saranno delle novità importanti anche per quanto riguarda altri segni dello zodiaco, dal Capricorno all’Acquario, alle prese con le rispettive questioni, dal lavoro ai sentimenti, passando ai possibili nuovi progetti. Dal percorso non semplice dei nati sotto il segno del Capricorno fino ad arrivare ai Pesci, vediamo le previsioni oroscopo settimanale 5-12 aprile:

CAPRICORNO: sebbene il cammino possa sembrare arduo, la vostra tenacia sarà la chiave per superare ogni problema in questo periodo.

ACQUARIO: l’influenza di Giove offre espansione e crescita, ma richiede di mantenere i piedi per terra. Siate aperti alle possibilità che emergono, ma fate attenzione alle decisioni impulsive.

PESCI: Saturno vi sfida a trovare un equilibrio tra sogni e realtà. Alcuni giorni potrebbero sembrare più grigi, ma ricordate che ogni ombra è preludio di luce, il Sole tornerà a splendere molto presto.

Oroscopo settimanale, previsioni 5-12 aprile: Vergine si riorganizza

Nuovo appuntamento con le indicazioni astrali, secondo l’oroscopo settimanale non mancheranno delle novità anche per quanto riguarda Vergine, Bilancia e Leone nelle prossime giornate. Secondo le ultime novità dal punto di vista astrologico ci saranno delle importanti sorprese un po’ per tutti, da nuovi aspetti della vita fino a delle decisioni fondamentali da prendere.

VERGINE: sarete ispirati a riorganizzare vari aspetti della vostra vita, anche se dovete cercare di essere piuttosto morbidi con voi stessi, siete ben connessi con il partner in questo momento.

BILANCIA: cercate di evitare decisioni impulsive e cercate di mantenere la calma anche nei momenti di tensione. Presto farete delle scelte importanti. La pazienza potrebbe darvi molto.

LEONE: l’oroscopo settimanale vi consiglia di mantenere un atteggiamento equilibrato, non prendete decisioni in fretta ma ragionate il più possibile sui passi che state per muovere.