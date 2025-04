Oroscopo settimanale, le previsioni fino al 12 aprile 2025

Novità in arrivo dal punto di vista degli astri, secondo l’oroscopo settimanale ci saranno delle interessanti indicazioni per il periodo di riferimento fino al 12 aprile 2025. Come andranno le cose? Dall’Ariete ai Gemelli, scopriamo dettagli e curiosità delle prossime giornate, pronte a spiazzare tutti:

ARIETE: impicci burocratici, malumori tra colleghi, tensione con chi amate. Però avete coraggio, voglia di fare e ispirazione se siete artisti. Bene le attività di volontariato, possibili incontri favorevoli con Gemelli.

TORO: non abbiate paura di mostrare i vostri sentimenti in questo periodo, potreste raccogliere delle soddisfazioni. Lavoro e salute alle stelle in questi giorni, potreste creare dei legami duraturi.

GEMELLI: secondo l’oroscopo settimanale avrete alcune questioni da mettere in ordine, bene lo studio, una persona di famiglia potrebbe aiutarvi con delle chiacchierate distensive in questo periodo. Riuscirete a chiudere degli affari davvero importanti.

Previsioni oroscopo settimanale 6-12 aprile 2025: relax per Vergine

In arrivo altre indicazioni dal punto di vista astrologico in questi giorni, secondo le previsioni oroscopo settimanale cambieranno delle altre situazioni nelle prossime giornate. Dal Cancro alla Vergine, le questioni di lavoro decollano, così come alcune situazioni sentimentali in questi giorni. Scopriamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere:

CANCRO: siete attivi, lucidi, propositivi e per nulla disposti a farvi ostacolare da chi è meno preparato di voi e da chi parla, possibili incontri in amore con i nati sotti il segno dei Pesci.

VERGINE: pensate più a conservare la forma fisica rispetto ai problemi, riuscirete a risolvere le cose che non vanno con maggior serenità, rilassatevi. Mangiate bene, svolgete una vita sana il più possibile. Cercate di non essere possessivi con l’Ariete.

LEONE: secondo l’oroscopo settimanale, metterete tutte le vostre forze ed energie in quello che accadrà, cercate di non innervosirvi, siete in una fase preparatoria di alcune cose che verranno molto presto.