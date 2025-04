Oroscopo settimanale, previsioni fino al 15 aprile 2025

Nuova settimana che ha preso il via e come di consueto non mancano le novità dal punto di vista astrologico, secondo l’oroscopo settimanale ci saranno delle novità importanti per diversi i segni dello zodiaco. Secondo le previsioni oroscopo settimanale saranno giornate interessanti per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Sagittario:

Elena Barolo, doppio senso a The Couple: "Ho un debole per gli uccelli"/ Blasi spiazzata: "Volatili intendi?"

ARIETE: sarà una settimana da campioni per voi, godetevi il momento e sfruttate l’onda positiva che potrebbe portarvi diverse novità. Sul lavoro siete molto ambiziosi, andate sempre a testa alta contro tutti.

TORO: settimana che sulla carta si preannuncia stabile, serata all’insegna di complicità e romanticismo. Affrontate bene tutte le sfide in arrivo. Prendete iniziativa e mettete in pratica le vostre idee in questi giorni.

Sonia Bruganelli: “Con Paolo Bonolis è pausa e non rottura definitiva? Devo capire…”/ “Rapporto nuovo”

GEMELLI: secondo l’oroscopo settimanale la settimana prenderà il via con una sorta di discesa libera. Nuove amicizie potrebbero bussare alla vostra porta.

Previsioni oroscopo settimanale, indicazioni 8-15 aprile 2025

Sempre secondo le indicazioni astrologiche dei prossimi giorni scopriamo che ci saranno altre importanti novità, anche riguardo altri segni dello zodiaco, come il Sagittario, che potrebbe vivere dei giorni davvero speciali.

SAGITTARIO: avete la stoffa del campione! L’energia planetaria è dalla vostra parte e vi spinge e sprona a dare il massimo in ogni sfida. Siate sempre sinceri, in amore per voi non sembra essere un problema questo.

Ilary Blasi, gaffe e siparietti a The Couple/ "Pierangelo, perché questo nome particolare?", lui: "Perché..."

CANCRO: la Luna ti sorride e ti invita a tuffarti in questa settimana con la grinta di un delfino a caccia di sardine. Cercate di approfittare delle situazioni che potrebbero venire a crearsi in questi giorni speciali, avete voglia di trascorrere dei momenti speciali con la vostra donna.

LEONE: secondo l’oroscopo settimanale in amore cercate di venire incontro alle esigenze del vostro o della vostra compagna, gli amici sembrano aver bisogno di voi in questa fase. Fatevi trovare pronti all’occorrenza.