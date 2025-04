Oroscopo settimanale, previsioni fino al 15 aprile 2025

Nuovo appuntamento con le indicazioni astrali, nelle prossime ore potrebbero svilupparsi delle nuove situazioni dal punto di vista astrologico. Dal lavoro all’amore, scopriamo cosa potrebbe accadere nei giorni fino al prossimo 15 aprile 2025. Dalla Bilancia allo Scorpione, passando per Acquario e Pesci, scopriamo nel dettaglio cosa potrebbero riservarci le prossime giornate.

Antonino e Andrea "rubano" chiave a Jasmine e Pierangelo a The Couple/ Greco: "Non mi stanno più simpatici!"

BILANCIA: sarà fondamentale riportare l’equilibrio dove si è spezzato. Non serve tornare indietro: serve solo aggiustare la rotta, con grazia ma anche con decisione. State entrando in una fase cruciale, dove potrete scegliere per il vostro bene.

SCORPIONE: possibile cambiamento nell’aria in questo momento, state voltando pagina, non correte e ascoltate chi vi circonda, potrebbe avere delle buone idee per voi.

Funerali Antonello Fassari, quando si celebrano/ L'ultimo saluto a Roma alla Chiesa degli Artisti

CAPRICORNO: siete in una fase di vita in cui vi ponente delle domande. Secondo l’oroscopo settimanale alcune cose potrebbero ancora cambiare in questi giorni, fatevi trovare pronti davanti ai vari avvenimenti.

Oroscopo settimanale, previsioni 8-15 aprile 2025: dall’Acquario ai Pesci

Sempre dal punto di vista astrologico ci imbattiamo in una serie di altre situazioni importanti. Nei prossimi giorni, prendendo il periodo di riferimento 8-15 aprile 2025, potrebbero cambiare altre situazioni anche per i nati sotto il segno dell’Acquario e dei Pesci, passando anche per la Vergine:

Lorella, chi è la compagna di Antonello Fassari/ La rinascita dopo la depressione

ACQUARIO: avete mille idee, cercate di fare pochi voli pindarici in questa fase ma siate concreti il più possibile. C’è un punto di incontro che potrebbe risultare decisivo.

PESCI: cercate di cogliere i segnali esterni in questo momento. Se qualcosa sembra pesarvi, lasciatelo da parte, pensate a voi stessi, è la cosa più importante di tutte.

VERGINE: secondo l’oroscopo settimanale per i single è alle porte qualche evento importante, qualcuno potrebbe volervi conoscere. Il vostro partner spera di poter essere accolto in questo momento. Avete rischiato di perdere l’equilibrio, ma tornerete invece ad essere solidi il prima possibile.