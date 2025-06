Tra le colonne del settimanale Oggi arrivano le indicazioni astrologiche dei prossimi giorni, la settimana 8-15 giugno 2025 potrebbe portare in dote una serie di novità non indifferenti. Dall’Ariete al Toro, passando per altri segni dello zodiaco.

ARIETE: incertezze e molti dubbi soprattutto la prima settimana, a fregarvi è la possessività, che in barba alla vostra grinta sul fronte del cuore alimenta antiche insicurezze. Sul lavoro siete in cerca di creatività.

TORO: siete malinconici in amore e potrebbe scapparvi qualche lacrima in questi giorni. Dal cielo pioveranno comunque aiuti consistenti per voi. A darvi una scossa è questo vento di autonomia, la voglia di andare controcorrente per dimostrare non si sa bene cosa e nemmeno a chi.

LEONE: secondo l’oroscopo settimanale sarà un periodo complicatissimo per voi, con Marte battagliero nel segno fino al 17, sostituito da Mercurio polemico il 21, entrambi sotto tiro di Plutone in Acquario all’opposizione e di Urano ribelle in Toro. Forse state soffrendo per un tradimento.

Oroscopo settimanale, dai Gemelli al Cancro: amore e lavoro si ribaltano

Secondo l‘oroscopo settimanale che troviamo sulle colonne del magazine Oggi, anche i nati sotto i segni di Gemelli e Cancro avranno un bel da fare in questi giorni. Dal lavoro alle questioni di cuore, ecco cosa potrebbe cambiare nella settimana 8-15 giugno 2025.

GEMELLI: in barba alle vostre speranze un’amicizia non diventa amore, amicizia era e tale rimane, solida, inossidabile. A rendere interessante la vostra vita è il cambiamento, l’essenziale è che nulla rimanga statico com’era

CANCRO: il mese inizia con un’ossessione d’amore e più l’oggetto delle vostre brame appare irraggiungibile, più vi incaponite. Sul lavoro vedrete presto i sorci verdi, ma poi le cose cambieranno nettamente.

VERGINE: il lavoro e il successo economico è come sempre è il vostro pallino e non si smentisce nemmeno con l’arrivo dell’estate. A inizio mese se l’amore c’è rimane segreto e soffocato nel pudore o nel silenzio.