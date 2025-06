Secondo le previsioni oroscopo settimanale è tempo di novità, la settimana 8-15 giugno 2025 porterà in dote una serie non indifferente di cambiamenti per tanti altri segni dello zodiaco. Dalla Bilancia allo Scorpione, ecco potrebbe accadere sia dal punto di vista sentimentale che sul lavoro, con diverse novità in arrivo un po’ su tutti i fronti. Secondo le indicazioni riportate dal settimanale Oggi, ci saranno diverse situazioni

Simona Ventura lascia Rai per tornare a Mediaset?/ Marito Giovanni Terzi svela il retroscena

SCORPIONE: è complicato ovunque, in proprio o alle dipendenze, specie la prima settimana, quando sarete a corto di energia e di idee. Ci sono delle contrarietà e potrebbero mandarvi un po’ in affanno in questa fase di vita.

BILANCIA: situazione tutt’altro che entusiasmante per voi, per voi segno del cuore per eccellenza questo periodo non sarà una passeggiata: solitudine, dubbi o un amore dibattuto, tra alti e bassi, colpi di scena e gelosia.

Lorella Cuccarini e Riki lanciano il tormentone "Cha Cha Twist": "È ora di ballare!"/ Nuova hit dell'estate?

SAGITTARIO: l’amore vien viaggiando e poiché voi vivete su due o quattro ruote, vi rimarrà incollato per tutto il mese. In amore sembra una settimana con pochi svaghi. Bene le cose sul commercio, qualcosa sembra muoversi.

Oroscopo settimanale, le previsioni fino al 15 giugno 2025

Secondo l’oroscopo settimanale riportato dal settimanale Oggi, anche i nati sotto il segno del Capricorno, dell’Acquario e dei Pesci avranno delle situazioni da affrontare non indifferenti. Dall’amore al lavoro, sono tanti i temi di discussione.

CAPRICORNO: sarà un mese di grandi passaggi per voi, non solo perché contiene il solstizio che vi coinvolge personalmente, col passaggio del Sole in Cancro. Forse qualche complicazione in troppo dovuta soprattutto a stanchezza o di ritardo nella consegna di materiali.

Antonella Mosetti e la chirurgia estetica: cosa si è rifatta?/ Genny Urtis svela tutto!

ACQUARIO: feroci e stranamente rancorosi come non lo siete mai stati, ma se il socio o l’interlocutore vi fa perdere le staffe vi trasformate in un vulcano. La costante è lo svarione ormonale, soprattutto se viaggiate di frequente, cambiando latitudine e clima

PESCI: sul lavoro non sembrate pieni di voglia. Nelle prime settimane d’amore parlerete parecchio e volentieri, stupendo il partner con dichiarazioni mozzafiato e che lasceranno sicuramente interdetti in molti.