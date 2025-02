Oroscopo settimanale Mauro Perfetti: le previsioni fino al 15 febbraio 2025

Nuovo appuntamento con l’Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, il noto esperto di astri ha fatto tappa sulle colonne del magazine Oggi per aggiornare i suoi seguaci che non vedevano l’ora di scoprire le nuove previsioni astrali. Per il periodo di riferimento 9-15 febbraio 2025 non mancheranno colpi di scena, sia dal punto di vista professionale che sul lavoro:

ARIETE: la vostra felicità è la priorità, avete i riflettori ben puntati su di essa. San Valentino si preannuncia indimenticabile, cercate di sfruttare la serata se avete la possibilità.

TORO: c’è qualche criticità che verrà acuita dalla Luna Piena di questo periodo, il giorno di San Valentino potrebbe darvi una mano a farvi riprendere il controllo su alcune situazioni. Sul lavoro non mancano gli impegni, cercate di utilizzare le giornate favorevoli, fatevi notare, smuovetevi e proponete.

GEMELLI: il vostro sarà un San Valentino davvero sogno, per chi è single, l’amore potrebbe essere nascosto in qualche amicizia, che potrebbe presto trasformarsi.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti: nuovi flirt per il Cancro?

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico anche per altri segni dello zodiaco, l’oroscopo settimanale prevede scintille per il Cancro dal punto di vista sentimentale. Vediamo le previsioni di Mauro Perfetti tra le colonne del magazine Oggi:

CANCRO: anche per voi San Valentino potrebbe giocare a favore e ristabilire l’alchimia di coppia, laddove sarà possibile farlo. Alcuni flirt all’orizzonte per voi, sono in arrivo delle conferme anche economiche.

VERGINE: se avete modo cercate di organizzare qualcosa di diverso con il partner, per i single si nascono dietro la porta dei flirt molto sensuali sulla carta, secondo l’oroscopo settimanale sul lavoro arriveranno delle risposte che stavate aspettando.

BILANCIA: la settimana che sta arrivando vi darà delle belle notizie sul piano sentimentale, farete ringiovanire i rapporti ben riusciti, anche in questo caso sono in arrivo incontro importanti per chi è single al momento.