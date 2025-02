Oroscopo settimanale, previsioni fino al 15 febbraio 2025

Nuove indicazioni astrali sulle colonne del magazine Oggi, il noto astrologo Mauro Perfetti è intervenuto per aggiornare i suoi seguaci con le indicazioni astrali riguardo al periodo fino al 19 febbraio 2025. Leone vivrà un momento davvero speciale, essendo il segno cerchiato in rosso e con il dieci in pagella.

LEONE: avrete finalmente la possibilità di sciogliere i nodi in queste settimane, potrete presto iniziare sul lavoro delle novità e farete delle scoperte importanti, non fate pasticci. Potrebbe arrivare un bel contratto in questi giorni, fatevi trovare pronti.

SCORPIONE: secondo l’oroscopo settimanale la Luna piena porterà delle novità, San Valentino vi darà una bella mano a correggere le cose che non sono andate.

SAGITTARIO: secondo l’oroscopo settimanale potrete fare delle importanti dichiarazioni d’amore, per i single si prevedono delle grandi novità sul piano dei sentimenti. Bene anche il lavoro, ci saranno delle sorprese.

Oroscopo settimanale, previsioni 9-15 febbraio 2025: sorprese per Capricorno

Stando alle novità dell’esperto di astri Mauro Perfetti, intervenuto sulle colonne del magazine Oggi, la settimana 9-15 febbraio 2025 rivelerà grandi novità dal punto di vista astrale per i vari segni dello zodiaco. Sorprese in arrivo per Capricorno, che farà i conti con una serie di novità sia sul piano del lavoro che in amore, bene anche l’Acquario nei prossimi giorni:

CAPRICORNO: questa settimana vi porterà a galla una serie di novità, riuscirete a vedere le cose da prospettive diverse. Sul piano del lavoro riceverete le tanto attese risposte che stavate aspettando.

ACQUARIO: nel lavoro si creano delle importanti prospettive, avrete le condizioni per ripartire e avrete anche la possibilità di trovare un accordo se siete in ballo con delle altre trattative. Secondo l’oroscopo settimanale saranno favorite anche le questioni di cuore.

PESCI: sarà una settimana piena di sorprese e colpi di scena, le questioni di cuore inizieranno a funzionare meglio. Cercate di puntare sulle certezze, i single verranno presto sorpresi.