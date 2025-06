Secondo l’oroscopo settimanale ci saranno diverse situazioni da affrontare nella settimana 9-15 giugno 2025, dall’Ariete al Toro, passando per Gemelli. Ecco cosa potrebbe accadere nel dettaglio in questi giorni, tra lavoro e amore rovente.

L’Ariete si ritroverà a fare i conti con una serie di situazioni tra lavoro e sentimenti, così come i nati sotto il segno del Toro potrebbero imbattersi in una serie di sorprese. Gemelli

ARIETE: in amore sarà importante cercare di costruire basi solide insieme al partner, mettendo da parte l’impulsività. Sul lavoro si presenteranno delle sfide e riuscirete a mostrare ancora una volta il vostro talento.

TORO: sul lavoro arriveranno finalmente dei risultati concreti, non abbiate paura di fare piani sul lungo termine! Per quanto riguarda l’amore il vostro cielo sembra essere molto fortunato.

GEMELLI: in amore ritroverete la voglia di metterti in gioco e una “sana” leggerezza, mentre sul lavoro riuscirai a mettere a frutto la tua grande creatività che vi porterà inevitabilmente dei risultati importanti.

Oroscopo settimanale, previsioni fino al 15 giugno 2025

Non è finita, nei prossimi giorni ci saranno appuntamenti importanti anche per i nati sotto il segno del Leone. Vediamo nel dettaglio cosa prevede l’oroscopo settimanale in questi giorni anche per Bilancia e Vergine:

LEONE: l’amore potrebbe giocarti qualche brutto scherzo questa settimana: flirtare ti piace e ti fa stare bene, ma attenzione a non ferire nessuno! Sul lavoro sei spinta più che mai dall’ambizione.

VERGINE: l’amore si apre a nuove conoscenze per le single: potrebbero nascere storie importanti! Sul lavoro sarai apprezzata proprio per quella tua capacità critica. Riuscirete a dare una sterzata anche sul lavoro e raccoglierete soddisfazioni.

BILANCIA: secondo l’oroscopo settimanale vivrete una settimana di importanti cambiamenti. In amore vi si chiede qualche responsabilità in più, mentre sul lavoro sarà proprio la tua sensibilità ad aiutarti a crescere.