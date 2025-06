Oroscopo settimanale, le previsioni fino al 15 giugno 2025

Altri cambiamenti in arrivo per quanto riguarda la questione astrologica, nei prossimi giorni le previsioni 9-15 luglio 2025 regaleranno diversi colpi di scena. Dall’amore al lavoro, ci saranno cambiamenti di ogni tipo e in grado di accontentare un po’ tutti. Vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere ai nati sotto il segno dello Scorpione, così come del Sagittario:

SCORPIONE: la gelosia non è certo l’arma migliore per tenerlo legato a te, prova piuttosto con un dialogo aperto e sincero! Buone notizie, invece, nel campo del lavoro. Possibile svolta sul piano professionale.

SAGITTARIO: suo lavoro riuscirete a trovare una soluzione grazie al tuo modo di pensare così creativo e fuori dagli schemi. La salute è favorita dalle stelle, ed è sempre un bene, una positività da accogliere totalmente.

CAPRICORNO: sul lavoro, purtroppo, le preoccupazioni ci saranno ancora: Mercurio, in opposizione assieme a Giove, porta delle sfide importanti, e non sarà sempre facile trovare l’equilibrio tra le richieste degli altri, il tuo innato senso del dovere e le tue aspirazioni. La fortuna sarà con te nelle giornate di giovedì e venerdì.

Previsioni oroscopo settimanale, le indicazioni fino al 15 giugno 2025: novità per Acquario

Vediamo invece cosa prospettano gli astri per la settimana 8-15 giugno 2025 anche per altri segni dello zodiaco, come Acquario e Pesci. Come sempre saranno predominanti le questioni di amore, ma anche il lavoro regalerà soddisfazioni e cambiamenti.

ACQUARIO: col partner questa settimana non sarà sempre facile capirsi: non prendere le distanze come tuo solito, cerca piuttosto un dialogo in amore per riuscire a venirvi incontro nelle vostre diversità! Sul lavoro arriveranno presto delle nuove collaborazioni.

PESCI: in amore la tua relazione potrà godere di stabilità e concretezza, ma non mancherà l’aspetto più sensuale! E ne vedrete sicuramente delle belle in questi giorni.

BILANCIA: la salute è dalla vostra parte e rappresenta una gran bella base. Non mancano le difficoltà, ma è proprio superandole che sarai in grado finalmente di realizzare i tuoi progetti e raggiungere la tanto agognata stabilità… non perdere la fiducia in te stessa!