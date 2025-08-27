Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 2 settembre 2025: dall'Ariete alla Vergine, passando per Leone e Cancro

Grandi novità e cambiamenti in arrivo con la fine del mese di agosto e l’inizio di settembre, secondo l’oroscopo settimanale le previsioni Ada Alberti ci rivelano che la settimana che chiuderà questo mese porterà diverse sorprese. Dai nati sotto il segno dell’Ariete fino al Toro, passando per i Gemelli, ecco cosa potrebbe accadere in questi giorni secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti:

ARIETE: siete entusiasti, soffia vento di cambiamenti in amore e sul lavoro e ve la godete con entusiasmo. La fortuna vi regalerà aria fresca e un bilancio finalmente più leggero.

TORO: le giornate sembrano scorrere tra una serie di prove e alcuni imprevisti, alcuni fraintendimenti potrebbero complicare alcune situazioni ma ne verrete fuori con pazienza.

GEMELLI: ul lavoro emergono occasioni di crescita e soddisfazione. Anche la fortuna vi sostiene. Bene l’amore, incontri in arrivo e qualche certezza in più potrebbe soffiare dalla vostra parte.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 2 settembre

Secondo le indicazioni dal punto di visa astrologico potrebbero spuntare a galla delle novità importanti anche per altri segni dello zodiaco. Secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti, i nati sotto il segno di Leone, Cancro e Vergine regaleranno sorprese interessanti:

LEONE: energia e grinta sono con voi, qualcosa di buono potrebbe succedere. Tra incontri promettenti e nuove emozioni. Qualche tensione in famiglia potrebbe sciogliersi dopo qualche settimana più tesa.

CANCRO: e prime giornate vi mettono alla prova, ma da metà settimana ritroverete equilibrio e nuove opportunità. Evitate di intromettervi nelle discussioni sul piano sentimentale.

VERGINE: pensate al futuro, dedicatevi alle cose che potranno venire da qui in avanti. Non vi sentite molto orientati sul lavoro, ma qualcosa cambierà e qualcuno potrebbe aiutarvi e darvi una mano.