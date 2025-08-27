Oroscopo settimanale, le previsioni di Ada Alberti fino al 2 agosto 2025: cosa accadrà nei prossimi giorni

Non mancano sorprese in arrivo nei prossimi giorni anche per i nati sotto il segno della Bilancia, così come per Scorpione e Pesci. L’oroscopo settimanale prevede scintille anche per diversi altri segni dello zodiaco, vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane:

BILANCIA: siete più energici del solito e questo potrebbe giocare a vostro favore in questo periodo. Riuscirete a tagliare dei traguardi importanti.

SCORPIONE: il cielo vi darà sia opportunità che tensioni. In amore rischiate di reagire impulsivamente: fermatevi e riflettete. La fortuna vi darà una mano, cercate però di essere lucidi per qualsiasi genere di consiglio.

SAGITTARIO: avete delle idee, cercate di trasformarle in qualcosa di concreto per il futuro, qualcosa di buono potrebbe venire a galla. Siete fortunati e sarà la vostra carta da giocare nei prossimi tempi.

Oroscopo settimanale, previsioni fino al 2 settembre 2025

Non è finita qui, perché anche i nati sotto il segno di Acquario e Pesci dovranno fare i conti con una serie di questioni interessanti in queste giornate di fine estate. Secondo l‘oroscopo settimanale, le previsioni fino al 2 settembre 2025 porteranno in dote dei cambiamenti non di poco conto:

ACQUARIO: cercate di partire con entusiasmo questa settimana, evitate di fare spese inutili e superflue che potrebbero risultare inutili e magari anche troppo affrettate.

PESCI: il cielo è dalla vostra parte, vi sostiene e sarà un sostegno importante da qui alle prossime settimane. Possibili nuove proposte in arrivo sul lavoro in questo periodo storico non banale.

CAPRICORNO: qualche tensione in amore potrebbe un po’ scombussolarvi. Sul lavoro evitate di correre troppo e valutate con realismo. La fortuna vi invita alla cautela nelle scelte importanti.