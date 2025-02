Proseguiamo il nostro viaggio nello zodiaco con l’oroscopo settimanale per quanto concerne gli altri segni. Anche in questo caso le previsioni sono tratte da un articolo postato sulle pagine di Leggo, che approfondisce amore, lavoro e salute per ogni segno zodiacale.

Cominciamo con il segno della Bilancia: cogliere al volo le occasione sembra essere la parola d’ordine di questo oroscopo settimanale. Ci sono molteplici situazioni che potrebbero sbloccarsi da un momento all’altro, con possibili novità attese da tempo. Sul fronte sentimentale tutto procede al meglio, anche chi è single potrebbe trovarsi al centro di dinamiche intriganti.

Lo Scorpione va a cacca di riconoscimenti nella sfera lavorativa. Feedback positivi potrebbero aumentare l’autostima e la consapevolezza di questo segno. Chi è in coppia vivrà emozioni speciali: chi è già consolidato potrebbe pensare a fare un salto in avanti importante.

Giornate molto intense per il segno del Sagittario. L’oroscopo settimanale pone attenzione sull’energia fisica e mentali, infatti la stanchezza potrebbe bussare alla porta nei momenti meno propizi. La parola d’ordine, in questo caso, è ‘mai mollare’. Occorre compiere un ultimo sforzo per arrivare al traguardo.

Oroscopo settimanale, le previsioni dal 10 al 16 febbraio dal Capricorno ai Pesci

I nati sotto il segno del Capricorno non sanno che strada imboccare e iniziano ad avvertire preoccupazione. Il tempo per riflettere non manca, ma l’importante è non chiudersi con il mondo esterno. Amici e famiglia sono sempre un porto sicuro.

L’oroscopo settimanale sorride all’Acquario, sempre più concentrato e determinato a raggiungere i propri obiettivi. Sicurezza e intraprendenza sono armi vincenti anche nella vita di coppia. Emozioni in arrivo con la propria dolce metà.

Infine l’oroscopo settimanale dei Pesci, un segno molto sensibile pronto a voltare pagina dopo una delusione. Andare avanti è l’unico modo per avere una seconda possibilità. Attenzione all’emotività, potrebbe fare brutti scherzi anche sul lavoro. Meglio non esagerare ed evitare di stancarsi inutilmente.

