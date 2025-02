Appassionati di oroscopo settimanale è giunto il momento di scoprire cosa ci aspetta nei prossimi giorni, secondo le previsioni degli esperti tratte da un articolo online su Leggo. Partiamo coi primi segni dello zodiaco e approfondiamo salute, amore e lavoro per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Per quanto riguarda gli amici dell’Ariete, l’oroscopo settimanale preannuncia scossoni inaspettati. Non si può dunque escludere una decisione diversa da quella preventivata su un determinato argomento. Ciò che conta è non essere troppo rigidi, ma accompagnare il cambiamento. Passione e sensibilità vincono nelle relazioni di coppia.

Il segno del Toro ha bisogno di rallentare, se desidera fare bene. Immergersi in troppo attività non funzionali ai propri bisogni potrebbe essere controproducente. Occorre prendersi del tempo per se stessi, in modo da sentirsi più forti. Attenzione agli affetti cari, trascurarli non è una buona idea.

Per i Gemelli l’oroscopo settimanale mette sul piatto giornate molto movimentate, con qualche imprevisto dietro l’angolo. Bisogna prestare attenzione e mantenere lucidità e freddezza, anche nelle situazioni in cui non si ha il controllo. Sul fronte della vita privata sono giorni di riflessione e valutazione.

Oroscopo settimanale, le previsioni dal 10 al 16 febbraio 2025: nuove sfide per il Cancro, Leone in fase decisiva

Gli amici del Cancro si apprestano a vivere giornate ricche di sfide, ma anche di opportunità. Occorre essere sereni ed equilibrati quando si prendono decisioni importanti. La tensione non porta mai a nulla di buono. Sul fronte delle relazioni, la sensibilità gioca a tuo favore.

Proseguiamo con l’oroscopo settimanale del Leone, che sta vivendo una fase decisiva in vari aspetti. Grazie alla determinazione e alla tenacia gli ostacoli non sono un problema. Nelle relazioni prevale l’essere esigenti, perché i proprio sentimenti sono importanti. Attenzione, però, perché lo sono anche per gli altri.

Vergine vuole avere il controllo di tutto e rischia di innervosirsi quando ha la sensazione di perdere. Il suggerimento dell’oroscopo settimanale è quello di rendersi disponibili all’ascolto. Non si sa mai che alla fine si possa cambiare visione su molte cose. Fronte amoroso: previsti momenti speciali in famiglia.