Si avvicina una nuova settimana e cresce la curiosità di scoprire le previsioni dell’oroscopo settimanale. Chi sale e chi scende tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Andiamo a scoprirlo con le previsioni dal 3 al 9 febbraio 2025 tratte da un articolo pubblicato sul sito Blasting News.

Per quanto riguarda l’Ariete, l’oroscopo settimanale si preannuncia armonioso soprattutto sul fronte sentimentale. Eppure i nati sotto questo segno tenderanno a dare priorità al lavoro, dove sembra esserci una certa efficienza. Le possibilità di portare termine un progetto sono molto buone, quindi l’opportunità di dimostrare a chi di dovere di che pasta si è fatti.

Gli amici Toro si apprestano a vivere giorni caratterizzati dalla dolcezza e dalla leggerezza. La seduzione è all’ordine del giorno, con avventure e flirt che si riveleranno piacevoli. Non ci sono nubi all’orizzonte, dunque è un oroscopo positivo sia perché chi è in single sia per chi è impegnato. Sul fronte lavorativo è bene ponderare ogni decisione.

L’oroscopo settimanale dei Gemelli preannuncia grandi emozioni. La passione contamina soprattutto chi è single, con avventure indimenticabili dietro l’angolo. Chi vive una relazione stabile non se la passa male, ma occorrerà rafforzare il rapporto col partner. Lavoro: bisognare essere pronti a tutti per raggiungere i propri obiettivi.

Oroscopo settimanale, le previsioni dal 3 al 9 febbraio per Cancro, Leone e Vergine

Periodo altalenante per il Cancro: l’oroscopo settimanale preannuncia qualche scontro finanziario per chi è in coppia. Questioni così importanti, ad ogni modo, vanno prese di petto e affrontate senza esitare. L’amore sorride a chi è single, ma nel campo degli affari non sembra esserci spazio per i sentimentalismi.

Andiamo avanti con il segno del Leone, pronto a vivere una settimana in cui lo scopo principale sarà tenere sotto controllo se stessi. Occorre fare attenzione sul lavoro, mostrarsi timorosi potrebbe essere controproducente in tempi di per sé abbastanza difficili. Attenzione alla concorrenza, che sa essere feroce e spietata.

L’oroscopo settimanale della Vergine preannuncia una vita di coppia felice e appagata. Col partner l’intesa è ottima, mentre chi è single dovrà fare i conti con le controindicazioni dell’amore: c’è infatti il rischio concreto di perdere la testa. Nel lavoro l’efficienza è importante, purché non metta in bilico la salute. Un consiglio è di staccare e rilassarsi sia mentalmente che fisicamente.