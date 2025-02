Oroscopo settimanale, previsioni prossimi giorni: Bilancia sovraccaricata

Proseguendo il nostro viaggio tra gli astri scopriamo cosa accadrà ad altri segni dello zodiaco nei prossimi giorni, con le previsioni dell’Oroscopo settimanale fino al 17 febbraio 2025. Dalla Bilancia fino allo Scorpione, passando per la fase di vita del Sagittario:

Iago Garcia attacca Alfonso D'Apice al Grande Fratello: "Per fortuna non sono tuo genitore"/ Scoppia il caos

BILANCIA: sarà una settimana piuttosto stressante, potrete però presto ritrovare l’energia che pensavate ormai perduta. Sul lavoro siate chiari e diplomatici, fate attenzione alle spese impreviste che potrebbero sopraggiungere in questa fase.

SCORPIONE: energia non al massimo dei livelli per voi in questa fase, il dialogo non è nella migliore delle fasi, nel week-end farete dei decisi passi in avanti. Sul lavoro cercate di rimandare le decisioni, le intuizioni si riveleranno preziose.

Gian Piero Mazzarella, chi è il corteggiatore di Gemma Galgani/ Relazione al capolinea a Uomini e donne?

SAGITTARIO: farete una partenza ottima, l’amore sembra essere in una fase positiva della vostra vita. Il lavoro resta produttivo, per quanto riguarda le finanze tenetevi pronti a intavolare una trattativa. L’oroscopo settimanale vi suggerisce di valutare con attenzione tutti i dettagli.

Oroscopo settimanale, Capricorno in difficoltà

Stando alle nuove dinamiche astrologiche che si portano sviluppare fino al 17 febbraio 2025, non mancheranno novità riguardo ai nati sotto il segno del Capricorno, che si imbatterà in qualche piccola difficoltà, niente comunque di insuperabile.

CAPRICORNO: la settimana si preannuncia con qualche turbolenza, qualche intoppo sul lavoro che sembra però ben gestibile. Pazienza e lucidità saranno le chiavi per affrontare il tutto nel migliore dei modi.

Antonella Ferrari, chi è/ La sclerosi multipla: "Mi hanno negato i figli a causa della malattia"

ACQUARIO: i prossimi giorni si preannunciano più tranquilli del solito. L’amore potrebbe riservarvi qualche sorpresa, avete dei progetti di coppia mentre sul lavoro sembra essersi mosso qualcosa.

PESCI: settimana tranquilla in arrivo per voi, avete opportunità ghiotte da sfruttare, in particolare modo in amore e sul lavoro. I single potranno fare dei nuovi incontri molto presto. Siate sempre piuttosto prudenti sul lavoro, qualcosa tornerà a muoversi in maniera concreta nei prossimi giorni.