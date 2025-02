Oroscopo settimanale, le previsioni dei prossimi giorni: cosa accadrà fino al 2 marzo

Novità dal punto di vista astrologico in questi giorni, l’oroscopo settimanale delinea possibili avvenimenti per tutti i segni, dai nati sotto il segno dell’Ariete fino a Vergine e Leone, ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni, con le indicazioni fino al prossimo 2 marzo.

VERGINE: c’è una nuova energia in voi che potrebbe darvi una ventata di freschezza, anche l’amore sembra sorridervi. La passione torna a bussare alla vostra porta con forza, prevarranno le buone notizie.

ARIETE: è in arrivo una settimana altalenante con qualche tensione che potrebbe tornare a farsi sentire, non siete più disposti a lasciar andare il vostro cuore così facilmente.

SAGITTARIO: potreste dedicarvi alla famiglia secondo l’oroscopo settimanale, una nuova autoanalisi potrebbe portare delle liete novità alla coppia e importanti riflessioni. Non sembrate più aperti come prima a nuove relazioni.

Oroscopo settimanale, Leone ha dei nuovi progetti

Sempre secondo le previsioni dell’Oroscopo settimanale, non mancheranno sorprese e colpi di scena anche per altri segni dello zodiaco. Stando alle indicazioni astrologiche dei prossimi giorni, troveremo Leone alle prese con diversi cambiamenti dal punto di vista astrologico, ma non solo:

LEONE: avete dei nuovi progetti in ballo in questo momento, un amore dal passato potrebbe tornare a bussare alla vostra porta. Per quanto riguarda le coppie già consolidate potrebbe nascere una connessione mentale non certo indifferente.

TORO: anche per voi potrebbe esserci qualcosa di nuovo alle porte. Sarete ben predisposti a iniziare qualcosa di importante, sia sul lavoro che nel campo delle relazioni. Agite con il cuore e sarete ricambiati.

BILANCIA: le divergenze che vi hanno accompagnato negli ultimi tempi potrebbero arrestarsi proprio adesso. Potrete condire le giornate con passionalità e un pizzico di originalità, le stelle sono finalmente dalla vostra parte.