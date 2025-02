Oroscopo settimanale, le previsioni fino al 22 febbraio 2025

Novità dal punto di vista astrologico, nei prossimi giorni arriveranno grandi sorprese e colpi di scena per i vari segni dello zodiaco. Secondo l’oroscopo settimanale non mancheranno novità dal punto di vista del lavoro ma anche sentimentale, vediamo nel dettaglio dall’Acquario ai Gemelli cosa potrebbe accadere:

ACQUARIO: c’è un po’ di incertezza, avvolgerà i vostri pensieri in questi giorni, avete dei dubbi nell’anima che risolverete solo andando avanti. E’ un buon momento per scavare dentro di voi, per i cuori solitari manca energia, ma le cose cambieranno presto.

GEMELLI: secondo l’oroscopo settimanale il periodo sembra essere al ribasso, nascerà qualche tensione per alcune coppie, ma arriverà l’occasione per ritrovare sintonia con il vostro compagno o con la compagna, per i single periodo di equilibrio.

TORO: chissà che l’amore non possa tornare a bussare da voi, per i cuori solitari sembra esserci dietro l’angolo qualche sorpresa, l’adattabilità sembra una vostra alleata, riuscirete ad abbracciare i cambiamenti e cogliere delle occasioni, anche sul lavoro.

Oroscopo settimanale, previsioni prossimi giorni: Leone ritrova la luce

Sempre tra le previsioni dei prossimi giorni ci imbattiamo in una serie di curiosità interessanti che riguarderanno da vicino molti segni, come il Leone, ma anche i nati sotto il segno della Vergine. Sorprese in amore e qualche intrigante curiosità sul piano professionale:

LEONE: la giornata sarà irradiata da una luce intrigante che vi accompagnerà in questi giorni, le emozioni andranno a legarsi e rafforzarsi, il cuore inizia a battere forte, si crea una bella sintonia, per i single sono in arrivo delle sorprese.

VERGINE: giornata positiva, il cuore seguirà il ritmo da ballo, il momento è positivo per dare retta ai vostri sogni, i pianeti vi suggeriscono di guardarvi dentro, scavare e cercare risposte, tante belle sorprese in arrivo.

SCORPIONE: secondo l’oroscopo settimanale ci sarà sintonia in amore, l’intuito vi guiderà e condurrà verso una strada illuminata e sicura.