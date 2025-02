Oroscopo settimanale, sorprese in arrivo per Bilancia e Sagittario

Novità dal punto di vista astrologico in arrivo nei prossimi giorni, secondo l’oroscopo settimanale cambieranno diverse cose nella settimana fino al 23 settembre 2025. Dalle sorprese per Sagittario, fino alla fase nuova dell’Acquario e della Bilancia, che tenterà di evitare la fase di stress.

SAGITTARIO: avete bisogno di qualche novità, cercate di non agire in maniera impulsiva, in amore necessitate di qualche chiarimento. Avete voglia di qualcosa di nuovo che potrebbe arrivare molto a breve.

BILANCIA: verrà a mancare qualche equilibrio in questi giorni, evitate di farvi sopraffare dallo stress, cercate di pensare un po’ a voi, ritagliatevi del tempo personale di ottima qualità che potrete sfruttare nel migliore dei modi.

ACQUARIO: molto presto vivrete una fase di dubbi, qualche novità busserà alla vostra porta. Fatevi trovare pronti a tutto ciò che la vita vi riserverà, arriveranno delle belle sorprese, grandi colpi di scena.

Oroscopo settimanale, le previsioni: Gemelli sono stanchi

Stando alle novità dal punto di vista astrologico arriveranno delle sorprese in questi giorni, dall’amore al lavoro, anche per quanto riguarda Cancro, Gemelli e Leone. L’oroscopo settimanale si preannuncia ricco di colpi di scena, i nati sotto il segno del Cancro vivranno male alcune situazioni. Leone fa i conti con un po’ di tensione accumulata, Gemelli hanno un po’ di stanchezza dalla loro:

CANCRO: settimana che si preannuncia impegnativa – probabilmente in questi giorni qualche difficoltà vi metterà alla prova, ma non scoraggiatevi davanti agli eventi di questi giorni.

GEMELLI: siete stanchi, forse più del solito. Il momento resta carico di confusione e anche di tensione, prendete un po’ di tempo per rifiatare dai vari impegni che avete affrontato, la fortuna potrebbe girare dalla vostra parte.

LEONE: qualche momento di tensione sembra in arrivo, cercate di evitare i conflitti in questo momento, potrebbe innescarsi qualche tensione sia sul lavoro che in amore.