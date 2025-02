Oroscopo settimanale, le previsioni per i prossimi giorni

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico, nei prossimi giorni ci saranno grandi sorprese secondo l’oroscopo settimanale. Dalle questioni di amore fino alle situazioni di lavoro, l’oroscopo settimanale promette scintille, scopriamo le previsioni astrologiche dei prossimi giorni, più precisamente fino al 23 febbraio 2025:

Grande Fratello, Mariavittoria incalza Chiara: "Discepoli di Lorenzo"/ "Non è un bel clima in Casa"

SCORPIONE: sarete chiamati a fare i conti con tante novità, dal punto di vista astrologico sarà una settimana da sogno con tante sorprese dietro l’angolo. Godetevela, tante cose cambieranno.

CAPRICORNO: avrete una determinazione che vi porta lontano, l’oroscopo settimanale. Il lavoro vi regala soddisfazioni e dei grandi riconoscimenti. L’amore potrebbe passare in secondo piano, ma non trascurate il vostro compagno o la compagna di vita.

Grande Fratello, Stefania Orlando fa piangere Chiara Cainelli: "Inutile"/ "Non hai contenuti"

PESCI: secondo l’oroscopo settimanale l’amore vi sta offrendo delle grandi possibilità in questo momento storico, tenete sott’occhio le spese, il lavoro vi offre delle grandi occasioni che dovrete cercare di cogliere.

Oroscopo settimanale, previsioni da oggi al 23 febbraio 2025: Toro determinato

Proseguendo poi il viaggio tra gli astri, ci imbattiamo in una serie di nuove sorprese in questi giorni, dal Toro all’Ariete, pronti a fare i conti con diversi colpi di scena tra i sentimenti e anche il lavoro ovviamente. Dalle certezze ritrovate del Toro, passando all’Ariete che farà i conti con nuove sfide, tensione per Vergine che saprà ritrovarsi.

Mina Settembre 4 si farà?/ Serena Rossi ‘spaventa’ i fan: “Mi piace mettermi in gioco, però…”

TORO: vi sentirete un po’ più sicuri del solito, in particolare rispetto agli ultimi tempi, in amore potreste consolidare un importante rapporto, un bel legame, saprete come muovervi invece sul lavoro.

ARIETE: secondo l’oroscopo settimanale ci saranno delle sfide da affrontare, cercate di mantenere la pazienza e raccoglierete il prima possibile delle belle soddisfazioni.

VERGINE: secondo l’oroscopo settimanale potrebbe nascere una bella occasione sul lavoro, riuscirete a trovare qualcosa di importante. Niente sarà irrisolvibile, occhio a qualche incomprensione in amore con il partner o la partner.