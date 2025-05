Ed eccoci con il nostro appuntamento dedicato all’oroscopo settimanale e alle previsioni fino al prossimo 28 maggio 2025. In questo articolo ci soffermiamo sui primi sei segni dello zodiaco, dando uno sguardo alle indicazioni di Donna Moderna per quanto riguarda amore, salute e lavoro.

Cominciamo con il segno dell’Ariete, soggetto a facili innamoramenti in questi giorni. Quando c’è la passione tutto diventa più facile, anche riconoscere la persona giusta. Si profila dunque una settimana in discesa dal punto di vista sentimentale, ma non solo. L’equilibrio sembra la parola magica.

Il Toro è forte, segno zodiacale in grado di vivere emozioni forti e sentimenti veri, senza divagare altrove. Chi gli sta di fronte è affascinato dal suo modo di fare. E’ seducente con un stile tutto suo e deciso. Insomma, le qualità non mancano e riconoscersi qualche merito può essere cosa buona e giusta.

Andiamo avanti con i Gemelli, il cui oroscopo settimanale anticipa giorni di pensieri e riflessioni che appaiono sempre più urgenti. Le stelle sorridono e possono fornire ai nati sotto questo segno nuove energie per trovare l’ispirazione giusto nel momento più opportuno.

Oroscopo settimanale: Cancro, ci sono dei doveri. Leone e Vergine siate sereni

Il Cancro deve fare i conti con doveri e responsabilità. A volte vorrebbe dimenticarsene, ma non sempre è possibile farlo. Non occorre preoccuparsi eccessivamente perché Giove correrà in aiuto per gestire tutto al meglio. Un consiglio? Affrontare gli impegni con coraggio.

Per il segno del Leone, l’oroscopo settimanale pone attenzione sui sentimenti e su tutto che concerne le questioni di cuore. Si profilano giorni di amore, seduzione e distrazione. Non male!

Concludiamo con il segno della Vergine, che assapora con gioia la sensazione di una ritrovata libertà nei rapporti con gli altri. Mercurio corre in aiuto per individuare e affrontare i problemi. Le soluzioni ci sono, soprattutto sul lavoro, ma occorre essere lucidi per prendere le decisioni più appropriate.

