Proseguiamo il nostro viaggio nello zodiaco con la seconda parte dell’oroscopo settimanale. In questo articolo, tratto dalle previsioni pubblicate su Donna Moderna, vediamo cosa devono aspettarsi Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci per quanto riguarda amore, salute e lavoro.

Partiamo dalla Bilancia, che vive un momento più positivo, fatto di nuovi dialoghi e intese. Attenzione però, perché Saturno incombe con la sua opposizione. L’oroscopo sembra suggerire ai nati sotto questo segno di credere più in se stessi, di essere più convinti, specialmente in amore.

Lo Scorpione sta facendo i conti con alcune verità che promettono di aumentare la propria consapevolezza. C’è il desiderio di fidarsi e abbassare le difese, c’è qualcuno che incuriosisce questo segno. Allora aprirsi al nuovo può essere un’occasione di coccolarsi un po’ di più.

Per il segno del Sagittario arriva invece il momento di mettere alla prova il proprio coraggio. Se c’è un orizzonte da rincorrere è giunta l’ora di adoperarsi, con fantasia e creatività. Tutto ciò che sembrava impossibile diventerà possibile, se lo si vorrà.

Oroscopo settimanale, ecco le previsioni: Pesci convinti e decisi, Capricorno e Acquario…

Oroscopo settimanale impegnativo per il Capricorno, che pare sempre più vicino ad un nuovo equilibrio. Ci sono delle responsabilità importanti, ma non è negativo, anzi potrebbero imprimere quel pizzico di motivazione in più per ottenere risultati migliori. Chiedere un consiglio non è mai debolezza.

Acquario può aprire la mente e gustarsi un dialogo libero da qui ai giorni a venire. Non bisogna avere paura di discutere o di dire qualcosa di inappropriato. La condivisione, anche di un piccolo segreto, può farci sentire meglio.

Concludiamo l’oroscopo con il segno dei Pesci, pronto ad assaporare una libertà di pensiero che mancava da tanto tempo. Le idee ci sono e non sono poche, c’è anche la convinzione di andare dritti all’obiettivo e prendere decisioni importanti anche di carriera. L’importante è non attendere troppo.