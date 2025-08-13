Oroscopo settimanale Simon and the Stars, 11-17 agosto 2025: emozioni e colpi di scena per tutti i segni, Ferragosto sarà davvero indimenticabile.

Benvenuti! Pronti a scoprire cosa dice l’Oroscopo settimanale Simon and the Stars per questa settimana dall’11 al 17 agosto 2025? La curiosità è altissima, visto che si tratta di un mese importante prima dell’inizio di un nuovo anno lavorativo. Molti segni si stanno prendendo una pausa, ma presto dovranno rimettersi in moto e portare avanti la carriera. Andiamo dunque a vedere cosa ci dice l’astrologo riguardo alle previsioni dei primi sei segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Occhi e orecchie aperti!

Oroscopo settimanale Simon and the Stars, 11-17 agosto 2025: Ariete, Toro, Gemelli

ARIETE: i nati sotto il segno dell’Ariete hanno voglia di andare più piano e di togliere il piede dall’acceleratore. In particolare, vi state guardando intorno con la voglia di stabilire nuovi equilibri: vi sentite creativi e state facendo di tutto per godere del presente. Questo è un buon segno, dopo tanto tempo avete capito che correre troppo non ha alcun senso.

TORO: periodo particolare per gli amici del Toro, che in questa settimana cercano di ricaricarsi dall’annata impegnativa. Chi è in vacanza sta staccando completamente la testa, mentre chi lavora impara a prendersi tempo per fare le cose con calma. Ricaricate le pile il più possibile, perchè da settembre si torna a marciare con nuovi progetti entusiarmanti.

GEMELLI: cari Gemelli, al contrario di quanto pensavate, questa settimana di Ferragosto si prospetta estremamente positiva. L’Oroscopo settimanale Simon and the Stars vi vede pieni di energia e di voglia di avventura, ma soprattutto state per ricucire le vecchie amicizie che avevate lasciato indietro durante questo anno impegnativo. Insomma, una sana voglia di connessione che non fa male a nessuno.

Oroscopo settimanale Simon and the Stars, 11-17 agosto 2025: Cancro, Leone, Vergine

CANCRO: amici del Cancro, in questa parte dell’anno cercate solo una cosa, la stabilità. Per questo motivo non avete voglia di troppi cambiamenti ma state solo cercando di consolidare il vostro presente. E va bene così. Chi meglio di voi sa quanto è importante un portafoglio e una famiglia stabile? In amore state imparando ad essere più tolleranti e a superare la voglia di conflitto che ogni tanto vi attanaglia.

LEONE: questa settimana risplendete come non mai. L’Oroscopo settimanale Simon and the Stars vi vede felici, pieni di voglia di fare e sperimentare. I successi a lavoro vi danno pienezza e orgoglio. Siete nel pieno delle vostre forze e chi vi sta intorno non smette di stimarvi per il vostro grande entusiasmo.

VERGINE: cari Vergine, anche voi siete alla ricerca della lentezza. State facendo le solite cose ma con uno spirito diverso. Questa settimana che va dall’11 al 17 agosto 2025 vi vede concentrati nell’aggiustare quello che non sta andando bene, un reset che sicuramente vi farà bene per i mesi a venire.