Oroscopo settimanale Simon and the Stars, 11-17 agosto 2025/ Da Bilancia a Pesci: giorni ideali per mettere ordine nella mente e nel cuore.

In questi giorni dove torna Mercurio in Leone, l’Oroscopo settimanale Simon and the Stars ci insegna che è il momento di rallentare, riflettere e fare il punto della situazione. Molti segni dello zodiaco sono invitati a fermarsi e a prendersi del tempo per combattere la confusione. Andiamo dunque a scoprire cosa riservano le previsioni della settimana agli ultimi sei segni.

BILANCIA: i nati sotto il segno della Bilancia hanno bisogno di rimanere sempre in equilibrio. La settimana dall’11 al 17 agosto vi aiuta a non farvi travolgere dalle incomprensioni e dalla negatività. Non vorrete rovinarvi l’estate rimuginando su ciò che non potete controllare! In questo periodo l’Oroscopo settimanale Simon and the Stars vi consiglia di dosare bene le vostre energie: non sempre vale la pena impegnarsi troppo.

SCORPIONE: in questi giorni i nati sotto il segno dello Scorpione vorrebbero rifugiarsi in una tana e non uscire per un po’, proprio come quando gli animali vanno in letargo. Nonostante ciò, la vita prosegue e vi sta chiedendo di prendere decisioni importanti. Non fatevi prendere dall’ansia e affrontate tutto un passo alla volta e senza fretta.

SAGITTARIO: la storia è diversa per i Sagittario che invece sono determinati a performare dando il meglio di loro stessi in pubblico. Avete l’agenda piena zeppa di appunti e idee e siete costantemente stimolati a fare meglio. Nonostante la carica di energia, però, vi si chiede di andare con calma, è pur sempre un periodo di rallentamento, non trovate?

CAPRICORNO: cari Capricorno, l’Oroscopo settimanale Simon and the Stars vi vede in bilico ma pronti ad adattarvi a qualsiasi situazione vi si presenti davanti. Piccoli problemi in famiglia potrebbero vedervi attivi e presenti, mentre in amore o a lavoro siete invitati a rallentare e a non mentire a chi vi sta accanto. Una risposta sincera potrebbe avere esiti positivi a lungo termine!

ACQUARIO: amici, Acquario, anche voi avete bisogno di riordinare tutti i cassettini della vostra testa, e quale periodo meglio di questo? Siete sempre produttivi, ma cercate di lasciare andare la rigidità che vi caratterizza! La settimana vi porta ad abbandonarvi al caso, a cambiare abitudini e a seguire le giornate con spirito di avventura.

PESCI: i nati sotto il segno dei Pesci stanno facendo un vero e proprio viaggio interiore. Cercate le risposte a domande che vi fate ormai da troppo tempo, e i pensieri non vi lasciano tregua. Il periodo è perfetto per ritrovare la quadra e aggiustare i pezzi del puzzle che si è sparpagliato negli ultimi mesi.