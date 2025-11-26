Le previsioni 26-30 novembre secondo l’Oroscopo settimanale Simon and The Stars: il punto su amore e lavoro per la prima metà dello Zodiaco.

Tornano le previsioni del noto astrologo e il focus non può che andare sul periodo del 26-30 novembre 2025 per l’Oroscopo settimanale Simon and The Stars. Il parere delle stelle sembra focalizzarsi in modo importante sul contesto di lavoro; diverse novità riguarderanno il percorso professionale di buona parte dei segni dello Zodiaco e non mancheranno le angherie. Valori come lucidità, cautela e pazienza saranno fondamentali al fine di poter osservare con piacere i frutti del proprio impegno. In amore c’è sempre qualcosa da rivedere, qualche discussione da dirimere; le opportunità per vivere nuove emozioni, al contempo, non mancheranno. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 26-30 novembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Simon and The Stars.

Le previsioni 26-30 novembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Simon and The Stars: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: La settimana che vi aspetta vede il lavoro al centro dell’attenzione con la possibilità di vedere procedere i propri affari ma con la necessità di rivedere alcuni cavilli dal punto di vista degli accordi. Non c’è la linearità sperata e forse servirà particolare pazienza per ovviare al momento. Anche in amore servirà cautela, con lucidità sappiate anche rifiutare proposte che non collimano con i vostri interessi.

TORO: La capacità di adattarsi sembra essere la parola chiave dei prossimi giorni; osservando le previsioni di Simon and The Stars si evince la necessità di sciogliere le opposizioni vigenti nel contesto di lavoro e magari predisporre un assetto diverso. Nuovi progetti in fiore ma non dimenticate l’importanza di coltivare l’amore.

GEMELLI: Sarà importante dimostrarsi versatili e duttili, c’è un cambio di programma o di strategie che potrebbe interessare buona parte degli impegni di lavoro. In amore occhio alle opportunità del momento.

CANCRO: Finalmente la lucidità torna dalla vostra; secondo le previsioni 26-30 novembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Simon and The Stars c’è qualcosa che si smuove in particolare da venerdì che dovrebbe portare vantaggi nel contesto di lavoro. In amore cercate di sentirvi maggiormente a vostro agio.

LEONE: Tornano le novità sul lavoro ed è il momento giusto per ripartire; soprattutto verso la metà della settimana sarà importante far valere le proprie potenzialità in riferimento a compensi e ruoli.

VERGINE; Stando alle previsioni 26-30 novembre 2025 secondo l’Oroscopo Simone and The Stars è fondamentale mettere al centro dell’attenzione un accordo o una proposta che pensavate di dover mettere in disparte. In amore serve chiarezza, evitate compromessi poco vantaggiosi.