Le previsioni 26-30 novembre secondo l’Oroscopo settimanale Simon and The Stars: il punto su amore e lavoro per la seconda metà dello Zodiaco.

Fari puntati sulle previsioni 26-30 novembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Simon and The Stars; il noto astrologo – tramite il suo sito ufficiale – racconta il parere delle stelle per i prossimi giorni e ciò che emerge è una dominanza di novità riguardanti il cammino professionale. Sul lavoro pullulano le novità ma anche i rischi da evitare in maniera meticolosa. Avanzare con frenesia non è la scelta giusta; con la dovuta calma anche i successi più insperati si spogliano dell’etichetta di utopia. In amore la perseveranza e la chiarezza possono fare la differenza anche nei rapporti più complicati. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 26-30 novembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Simon and The Stars.

Le previsioni 26-30 novembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Simon and The Stars: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Si parte dagli impegni, dalla necessità di gestire gli affari di lavoro senza dimenticare il reale valore delle vostre ambizioni. Cercate di ristabilire l’ordine anche in amore senza dimenticare le giuste tutele emotive.

SCORPIONE: Le idee chiare sono il punto di forza di questa settimana; in amore serve sincerità e spirito intuitivo; occhio a qualche scossa emotiva a causa dell’opposizione di Venere e Urano. Sul lavoro momento importante per i progetti.

SAGITTARIO: Il Sole torna nel segno e sarà fondamentale, tanto in amore quanto sul lavoro, farsi guidare da ragionamenti e riflessioni importanti. Il tempo sarà dalla vostra e forzare la mano è non è una possibilità da mettere in conto.

CAPRICORNO: E’ un momento di grande vigore dal punto di vista delle intuizioni; finalmente si notano dei progressivi miglioramenti nel contesto di lavoro e anche in amore torna la fiducia.

ACQUARIO: Sul lavoro siete un fiume in piena, secondo l’Oroscopo settimanale Simon and The Stars è importante stabilire soprattutto nella parte intermedia della settimana delle regole chiare. Fermezza e lucidità saranno fondamentali anche in amore.

PESCI: Stando alle previsioni 26-30 novembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Simon and The Stars c’è grande forza nel vostro cielo grazie a Saturno e Nettuno. Due valori aggiunti per amore e lavoro; si possono rivedere i progetti ma anche affrontare la quotidianità con un piglio più consapevole.