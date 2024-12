L’oroscopo settimanale di Simon and the stars svela cosa dicono le stelle per la settimana dal 16 al 22 dicembre concentrandosi soprattutto sui giorni del weekend e su amore e fortuna ma anche su possibili sbocchi professionali a lungo termine. Vediamo dunque le previsioni da Bilancia a Pesci per la settimana fino al 22 dicembre 2024.

Oroscopo settimanale di Simon and the Stars: previsioni fino al 22 dicembre 2024

BILANCIA: Dopo un inizio di settimana un po’ al rallentatore per via dei vari impegni, i prossimi giorni saranno più movimentati ed energici ed ottimi per programmare il 2025, in amore per i single le stelle prevedono incontri stimolanti nel weekend anche con persone molto diverse dai vostri cliché

SCORPIONE: L’oroscopo settimanale svela che tutte le novità e i progetti che si stanno impostando in questo periodo avranno sbocchi da gennaio, tuttavia qualcosa di buone è già in movimento a inizio settimana. Per i single del segno le giornate del weekend sono ottime per dare un’occhiata in giro.

SAGITTARIO: Sul lavoro le giornate di oggi e domani (giovedì 19 e venerdì 20 dicembre9 sono incoraggianti per prendere delle decisioni importanti sul lavoro o ricevere delle proposte interessanti, in amore il cielo di invita a rallentare e dare più spazio a alla qualità dei rapporti.

Simon and the stars, oroscopo settimanale fino al 22 dicembre 2024: previsioni ultimi segni

CAPRICORNO: I nati del segno scaldano i motori per investire nel 2025 e partire con slancio e grinta, settimana perfetta per sistemare le questioni economiche lasciate in sospeso. In amore, invece, nelle coppie più solide è giunto il momento di confrontarsi e chiarirsi con calma e serenità.

ACQUARIO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Simon and the stars, Mercurio porta chiarezza e nelle comunicazioni e nelle trattative, in amore, invece, è Venere che di regala un’energia magnetica e irresistibile, sei più aperto e disponibile e questo si riflette sia nei rapporti di coppia che nelle nuove conoscenze.

PESCI: Le stelle ti invitano a non sottovalutare poi il potere delle relazioni professionali, una proposta, un consiglio o un nuovo contatto che potrebbe aprire la strada a nuovi e interessanti sbocchi, in amore con il partner c’è voglia di parlarsi espressamente ed in maniera chiara. Weekend all’insegna del relax e del rispetto di se stessi.