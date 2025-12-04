Le previsioni 4-7 dicembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Simon and the Stars: il punto su amore e lavoro per la seconda metà dello Zodiaco.

All’orizzonte un nuovo anno ma prima una settimana da scandagliare, comprendere nei suoi momenti e quando il momento è propizio, approfittare; le previsioni 4-7 dicembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Simon and the Stars accendono i riflettori sulle novità che potrebbero riguardare il contesto di lavoro soprattutto per coloro che sapranno essere grintosi a dispetto delle sfide e delle difficoltà. In amore spunta qualche sensazione inedita, qualcosa che rimanda al passato o che può denotare un cambiamento per chi nutre qualche dubbio o insoddisfazione. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 4-7 dicembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Simon and the Stars.

Le previsioni 4-7 dicembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Simon and the Stars: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Siete in una fase quasi frenetica e la settimana che vi aspetta potrebbe dare vita a nuove idee ed intuizioni da imprimere soprattutto nel contesto di lavoro. In amore è un momento di forza ma attenzione alle parole; il dialogo è fondamentale, anche quando si tratta di prestare attenzione ad ogni singola frase.

SCORPIONE: State per imboccare la strada giusta per rendere ancor più coinvolgente l’atmosfera nel contesto di lavoro. Dopo una fase recente non proprio brillante ora potete mettervi in discussione con accezione positiva. In amore le emozioni vivono una situazione sospesa, come in attesa che le riflessioni portino ad una maggiore consapevolezza.

SAGITTARIO: Sul cammino professionale è tempo di rilanciarsi; il lavoro vi porta in un momento forse decisivo dal punto di vista delle scelte e delle attività ma occhio a non andare oltre con l’autonomia forzando troppo la mano. In amore sguardo al futuro; l’arrivo di Venere nel segno è un dettaglio importante e si possono finalmente valutare passi importanti come convivenza e non solo.

CAPRICORNO: Il lavoro vi ricorda quanto sia importante, talvolta, tirare i remi in barca; c’è un senso di stanchezza che vi pervade e forse è il caso di riordinare le idee prima di dedicarsi a nuovi incarichi o progetti. Le previsioni secondo l’Oroscopo settimanale Simon and the Stars mettono al centro l’amore e soprattutto la possibilità di un ritorno dal passato capace di generare non poche emozioni.

ACQUARIO: C’è tutto l’occorrente per dare il via ad un momento cruciale nel contesto di lavoro; le energie vanno dosate e al contempo sarà fondamentale organizzare al meglio le prossime mosse. Anche in amore c’è qualcosa da rivedere; forse non tutto sta procedendo secondo le vostre ambizioni e forse è il caso di valutare con maggiore attenzione le relazioni e i legami affettivi.

PESCI: Stando alle previsioni 4-7 dicembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Simon and the Stars si può finalizzare qualcosa di importante riguardante il lavoro. Il potenziale che avete è evidente ma non sempre i vostri meriti vengono riconosciuti; se necessario, si può alzare la voce sia in senso pratico che metaforico. In amore siete alla ricerca della stabilità ma prima di raggiungere tale obiettivo sarà fondamentale prendere coscienza di ciò che vi circonda e del momento attuale.