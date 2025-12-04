Le previsioni 4-7 dicembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Simon and the Stars: il punto su amore e lavoro per la prima metà dello Zodiaco.

Nuovi giorni da vivere ed emozioni da esplorare, le previsioni 4-7 dicembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Simon and the Stars mettono in evidenza dei cambiamenti importanti all’orizzonte prima di tuffarsi nel prossimo anno. C’è chi vive momenti d’oro sul lavoro con la possibile di sfruttare delle svolte tutt’altro che banali; progetti, attività, tutto può contribuire ad una poderosa crescita professionale. In amore c’è sempre qualche dubbio latente, incomprensioni da affrontare e comportamenti da correggere; il dialogo può fare la differenza così come la sincerità delle sensazioni. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 4-7 dicembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Simon and the Stars.

Le previsioni 4-7 dicembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Simon and the Stars: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Si parte dal lavoro con la possibilità di orientare il proprio cammino professionale verso nuovi lidi e ottime opportunità; qualcuno potrebbe riscontrare una poca attinenza con le attività attuali e trovare dunque migliore corrispondenza altrove. In amore è il dialogo a prendersi la scena; la capacità di far chiarezza sui propri intenti sarà il vero nodo da sciogliere.

TORO: E’ il momento di dare maggiore risonanza al proprio valore nel contesto di lavoro; primeggiare è fondamentale anche quando le circostanze sembrano remare contro le vostre potenzialità. Progetti in fiore e voglia di non accontentarsi domineranno la scena. In amore c’è aria di cambiamento, forse qualcosa non vi stimola come una volta e la Luna Piena nel segno sarà un indicatore di svolta importante.

GEMELLI: Dividersi tra due poli non è facile, soprattutto quando il lavoro coincide con la vostra passione. Siete trainati dalla voglia di dimostrare le vostre potenzialità che spesso cozzano con le richieste, in direzione opposta, di chi vi gestisce. Forse è il momento giusto per sfruttare la settimana come crocevia per comprendere la realtà delle proprie ambizioni. In amore è tempo di nuovi inizi, di svolte e di momenti decisivi per i propri sentimenti.

CANCRO: C’è qualcosa da sistemare nel contesto di lavoro e non mancheranno le intuizioni al fine di mettere in ordine ciò che non collima con le vostre ambizioni del momento. Stando all’Oroscopo settimanale Simon and the Stars, finalmente l’amore è fonte di buone notizie e le angherie dell’ultimo periodo saranno un lontano ricordo; anche qui qualcosa da correggere ma niente di particolarmente impeditivo.

LEONE: Il cielo di questa settimana vi spinge verso una carreggiata lineare e capace di condurvi verso una maggiore consapevolezza degli obiettivi. Sul lavoro si può valorizzare un progetto, un’iniziativa oppure una collaborazione importante. In amore siete finalmente protagonisti; emozioni in fiore e travolgenti, lasciatevi andare alla passione e alla leggerezza.

VERGINE: Stando alle previsioni 4-7 dicembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Simon and the Stars non è più il momento di accontentarsi nel contesto di lavoro. Piccole rivoluzioni sono possibili e abbracciare il cambiamento può sancire l’inizio di una fase più che virtuosa. In amore c’è una situazione che può destare leggera apprensione ma troverete la strada per comprendere ciò che sta mutando tra le vostre sensazioni e quelle altrui.