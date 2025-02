È il momento – in questo lunedì 10 febbraio 2025 – di rivolgere il nostro sguardo alle stelle per scoprire l’oroscopo settimanale Simon & the Stars che ci accompagnerà da oggi fino alla prossima domenica 16 febbraio, patendo ovviamente dai primi sei segni che compongono la classica ruota degli astri ed arrivando – ma solamente in un altro articolo – fino alla ‘chiusura’ sempre rappresentata dai pesci:

ARIETE: nella settimana che si è appena aperta grazie ad una splendida Luna Piena potrete finalmente cercare di inseguire quella svolta lavorativa che da tempo desiderate dimenticando quell’insicurezza che ha caratterizzato il vostro gennaio; e mente quella di oggi sarà una giornata piuttosto lenta e conflittuale (occhio ai litigi!), martedì qualche buona notizia potrebbe spezzare la monotonia lavorativa e mercoledì – con il passaggio della Luna in Leone – saranno l’amore e la creatività a beneficiarne!

TORO: per quanto riguarda l’oroscopo settimanale Simon & the Stars, per il segno ‘cornuto’ è arrivato il momento della svolta con alcuni giorni che saranno dei veri e propri spartiacque tra il vecchio e il nuovo, sia dal punto di vista lavorativo che da quello amoroso e relazionale; ma al contempo sarà importante stare attenti alle tensioni tra martedì e mercoledì, per poi andare incontro ad un recupero a partire da giovedì con la presenza di Mercurio che potrebbe anche fare da mediatore per qualche nuovissimo incontro!

GEMELLI: ancora ottima la presenza del Sole e di Mercurio nella vostra prima parte della settimana, con l’oroscopo settimanale Simon & the Stars che identifica nella giornata di mercoledì – ma forse anche in quella di martedì – un punto di svolta per chiudere un qualche importante incontro; mentre da venerdì a causa della quadratura di Mercurio qualche piccolo attrito potrebbe nascere se aveste in ballo un qualche trasferimento o un cambio sostanziale nella vostra condizione abitativa e lavorativa, in cambio – però – di un fine settimana speciale!

L’oroscopo settimanale Simon & the Stars dal 10 al 16 febbraio 2025 per Cancro, Leone e Vergine

CANCRO: proseguendo con la seconda carrellata di segni, l’oroscopo settimanale Simon & the Stars ci parla degli amici crostacei che godranno finalmente dell’ottima luce di Mercurio in questi giorni, particolarmente utile per dissipare quelle ombre legate alle questioni economiche che da tempo li infastidiscono; mentre non si può escludere che da giovedì potreste iniziare a farvi avanti dal punto di vista lavorativo, sbloccando anche l’amore per qualche bell’incontro il prossimo sabato.

LEONE: la pressione lavorativa inizia a farse pesante e mentre gli amici con la criniera potrebbe iniziare a pensare di poter gestire tutto da soli scavalcando anche i capi, da martedì a causa della Luna Piena l’ideale potrebbe essere quello di rallentare un attimo per evitare di farsi trascinare dagli eventi che non si possono controllare; il tutto seguito da giornate che potrebbero portare a dei chiarimenti amorosi – non necessariamente positivi – che richiederanno ancora più calma e meno impeti possibili.

VERGINE: infine, in questa prima parte dell’oroscopo settimanale Simon & the Stars trovano il loro spazio le previsioni per il sesto segno al quale gli astri sembrano suggerire di rallentare un attimo e calmarsi per evitare di perdere la concentrazione – e combinare qualche pasticcio – tra martedì e mercoledì che la Luna Piena sarà un pochino fastidiosa; mentre l’altra faccia della medaglia sarà che giovedì e venerdì sarà possibile anche alzare la voce per ottenere una qualche forma di giustizia.