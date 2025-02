Dopo aver già visto in mattinata la prima sequenza di sei segni dello zodiaco, è arrivato il momento di passare alla seconda parte esplorando gli ultimi sei segni che completeranno il nostro viaggio nell’oroscopo settimanale Simon & the Stars che abbiamo tratto – ovviamente – dal sito ufficiale del famosissimo astrologo e che varrà per la giornate tra oggi, lunedì 10 febbraio 2025, e domenica 16 febbraio:

BILANCIA: iniziando il nostro viaggio nell’oroscopo settimanale Simon & the Stars dal segno dell’equilibrio per eccellenza non possiamo che notare l’ottima presenza di Mercurio che movimenterà un po’ la settimana lavorativa, purché si sappia trovare il giusto metodo per risolvere i problemi; e mentre tra martedì e mercoledì occorrerà aggiustare la rotta, a causa dell’arrivo di Venere e Marte dissonanti da giovedì si rischia di dover fare fronte a qualche problema o crisi.

SCORPIONE: la settimana dei nati sotto l’aracnide desertica sembra interessata da una buona Luna Piena che permetterà – soprattutto a partire da mercoledì – di alzare un pochino la voce per farsi valere sul posto di lavoro a fronte di qualche percepita ingiustizia, ma solo da venerdì arriverà il momento di cogliere i frutti del proprio coraggio; mentre l’amore richiederà una leggera pazienza in più soprattutto tra martedì e mercoledì, in vista di un San Valentino illuminato del buon Mercurio positivo anche per i single!

SAGITTARIO: continua il febbraio (positivamente) movimentato per i mitologici centauri che proprio nel corso di questa settimana – almeno secondo l’oroscopo settimanale Simon & the Stars – con la Luna Piena tra martedì e mercoledì potrebbero giungere ad un’inaspettata svolta dal punto di vista dei progetti lavorativi che – tuttavia – potrebbero richiedere dei compromessi; mentre l’unione di Venere al satellite aprirà anche i cuori a nuove speranze ed opportunità che tra sabato e domenica potrebbero trasformarsi anche in qualcosa di più interessante.

L’oroscopo settimanale Simon & the Stars dal 10 al 16 febbraio 2025 per Capricorno, Acquario e Pesci

CAPRICORNO: buona la determinazione che traspare chiaramente dall’oroscopo settimanale Simon & the Stars degli amici mezzi pesce e mezzi capre, anche se forse bisognerà pazientare ancora qualche giorno per far sì che Mercurio – atteso per venerdì 14 – faccia sentire i suoi effetti; e mentre quella di oggi potrebbe essere una giornata polemica e conflittuale, da giovedì le cose andranno certamente meglio, soprattutto per chi da tempo insegue qualcosa e non si farà nessun problema a chiederne conto a chi di competenza!

ACQUARIO: la pagina acquatica dell’oroscopo settimanale Simon & the Stars – invece – ci preanuncia sette giorni all’insegna della ricerca delle novità che spingerà ad essere un pochino più intraprendenti, con le redini del destino che potrebbero confluire nelle vostre mani tra martedì e mercoledì; il tutto mentre anche l’ottima presenza di Venere potrebbe essere portatrice di qualche nuovo sentimento per tutti i single del segno grazie ad una ritrovata sinergia con gli Ariete e i Gemelli che dovrebbero essere prese di petto senza dar sempre troppo ascolto alla mente.

PESCI: infine, per quanto riguarda gli amici muniti di branchie le stelle sembrano preannunciare qualche interessante novità a partire dalle giornate di giovedì 13 e venerdì 14 grazie al ritorno in ottima posizione di un buon Mercurio che faciliterà la realizzazione dei progetti a lungo tenuti nel cassetto; mentre nel frattempo il transito lunare di mercoledì sarà comunque ottimo per i sentimenti e per ritrovare quegli equilibri vacillanti nell’ultimo periodo, il tutto per mettere a segno un buon risultato nella giornata di San Valentino!