Cosa succederà nei prossimi giorni? Lo si può scoprire con l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars dal 10 al 16 marzo 2025, tratto dal suo sito ufficiale, partendo dai primi sei segni dello zodiaco. Si deve tener conto delle influenze stellari, planetarie, per parlare della sfera amorosa e professionale.

Oroscopo settimanale di Simon & The Stars: le previsioni fino al 16 marzo 2025

ARIETE: sono alla fine di un ciclo lavorativo quindi possono iniziarne uno nuovo. L’importante è fare ordine prima di partire a bomba. Alcune scelte professionali andrebbero riviste o ridimensionate. Serve tanta pazienza in questo periodo, devono giocare bene le proprie carte. Gli affari andrebbe movimentati. Non ci sono mezze misure in amore. Possono fare chiarezza in vista del weekend.

TORO: una situazione favorevole dietro l’altra per quanto concerne la sfera professionale. Non devono rincorrere mille idee diverse, ma concentrarsi su un paio e far sì di riuscirci. Devono spingere se credono fermamente in un progetto. Bellissima Luna piena nella giornata di venerdì. Settimana che parte in salita, giornate impegnative. Il lavoro occupa la maggior parte della loro mente. Resta un periodo positivo.

GEMELLI: devono dare stabilità a quello che stanno costruendo, ma almeno hanno già fatto dei passi avanti. Insomma, c’è ancora qualcosa da definire. Tra giovedì e venerdì c’è la Luna piena. Devono solo sapere che non c’è nulla di impraticabile. Stanno portando avanti una trattativa di lavoro e devono anche trovare delle soluzioni efficaci. Il cielo resta valido per i single, dice Simon & The Stars.

Simon & The Stars, previsioni degli altri segni: l’oroscopo per amore e lavoro

CANCRO: Marte dà grande vigore per gestire con determinazione gli affari. Attenzione a non essere troppo pretenziosi. Periodo di attese. Luna piena tra mercoledì e venerdì. Giove è alle porte quindi devono prendere quello che viene come una sfida da superare. Devono far buon uso delle parole. Attenzione a non mettersi sempre troppo sulla difensiva.

LEONE: il consiglio dell’astrologo è quello di non rimanere nell’incertezza. Sentono l’esigenza di mettere in chiaro un paio di cose. Con la Luna nel segno possono prendere la palla al balzo. Non devono cadere nella trappola dell’orgoglio. Potrebbero chiedere una mano a qualcuno per velocizzare i tempi. Il consiglio è quello di non trarre conclusioni affrettare in amore.

VERGINE: devono fare chiarezza sul fronte professionale. Luna piena tra giovedì e venerdì, devono fare il punto della situazione. I rapporti interpersonali andrebbero gestiti con molta più attenzione. L’inizio settimana parte con un po’ di caos. C’è qualcosa che si sta muovendo in maniera ambigua dal punto di vista amoroso. La Luna li aiuta a uscire allo scoperto.