Proseguiamo con gli altri sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo di Simon & The Stars dal 10 al 16 marzo 2025 (tratto dal suo sito) ponendo in esame sempre l’amore, la fortuna negli incontri e il lavoro. Come si comporteranno i vari pianeti come Giove, Marte, Urano, Mercurio, Saturno e Venere? Andiamo a scoprirlo con le sue previsioni settimanali.

BILANCIA: c’è troppa confusione quindi il consiglio è quello fare tutto con più organizzazione e lucidità, peccato che si sentano un po’ soffocati da tutto quello che devono fare. Il lavoro di squadra può essere un’arma a doppio taglio. A inizio settimana un confronto potrebbe aiutare a migliorare il loro umore. Nel weekend possono fare qualcosa in più con il partner, quindi recuperano complicità. Il consiglio è quello di recuperare un po’ di energia.

SCORPIONE: sul lavoro dovrebbero avere dei buoni alleati di cui fidarsi. Qualcuno potrebbe emergere in questo periodo. Nella tarda primavera potranno contare sull’appoggio di Giove. La settimana parte un po’ in salita. Luna piena tra giovedì e venerdì. Anche in famiglia e nella coppia il fare squadra è fondamentale. Possono organizzare un bel viaggio o anche qualcosa di importante con il partner.

SAGITTARIO: dice l’astrologo che è arrivato il momento di fare sul serio, senza rinunciare alla leggerezza. Alcuni progetti andranno ripresi in mano a causa di un Mercurio in aspetto sfavorevole. Non c’è nulla di insormontabile. Con la Luna piena tra giovedì e venerdì il settore del lavoro sarà illuminato. Favoriti i lavori occasionali. Venere può creare momenti speciali con il partner. Possono fare dei passi avanti molto importanti, dice l’oroscopo di Simon & The Stars.

CAPRICORNO: settimana di assestamenti, si sta attraverso una fase di consolidamento. Attenzione perché non c’è spazio per i passi falsi. Periodo per capire dove investire le loro energie messe a disposizione dal cielo e dalle stelle. Settimana con Luna piena tra mercoledì e venerdì. Meglio dire le cose con calma al partner soprattutto nel fine settimana. Non devono cedere alla rabbia in questo periodo, meglio tirare un lungo respiro e contare fino a cento prima di parlare.

ACQUARIO: settimana davvero intensa con tante prove da superare, ma lo faranno brillantemente. Attenzione però a non prendere troppi impegni in contemporanea. Il consiglio è quello di non disperdere le loro energie. I nati sotto questo segno con il partner pensano un po’ troppo al lavoro. Il dialogo è importante così come l’importanza di mantenere alti l’interesse e la passione. Emozioni in circolo per il weekend.

PESCI: nel cielo del lavoro c’è grande fermento. Alcuni progetti stanno prendendo forma. Luna piena nella giornata di venerdì. Potrebbero ricevere una risposta, anche se c’è ancora qualche limite per quel che concerne il fronte economico-legale, dice Simon & The Stars.