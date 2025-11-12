Ecco l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars dal 12 al 16 novembre 2025 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Vediamo cosa succederà ai primi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars dal 12 al 16 novembre 2025 per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la fortuna negli incontri (previsioni tratte dal suo sito ufficiale).

Oroscopo settimanale dal 12 al 16 novembre 2025: le previsioni zodiacali

ARIETE: da questa settimana mercurio ingrana la retromarcia, quindi potrebbero rallentare la loro corsa. Marte ridà la carica giusta negli affari. Bene la giornata di oggi. Si torna a cercare il contatto fisico in amore. Non bastano le parole se si vogliono ottenere dei fatti concreti.

TORO: chi lavora sta cercando di ottenere una nuova stabilità che mancava nei mesi precedenti. Vorrebbero qualcosa che durasse nel tempo. Qualcosa va rivisto o aggiornato. Potrebbero sentirsi un po’ stanchi o nervosi. Certe settimane non urlano, bensì sussurrano i loro consigli anche in fatto d’amore. Va ricercato l’equilibrio anche col partner. Attenzione a Venere e Sole in opposizione.

GEMELLI: Marte e Mercurio chiede di tenere il focus sulle relazioni professionali. Potrebbero fare dei piccoli passi indietro. C’è tanta voglia di chiarezza. I pianeti smuovono un po’ troppo le acque. Meglio seguire l’istinto. Anche in amore c’è un grande bisogno di parlare. Nel weekend andrà tutto meglio.

CANCRO: i nati sotto questo segno si muovono con più consapevolezza dal punto di vista professionale. Alcuni continuano a sentirsi fuori posto oppure sottovalutati. Attenzione alle proposte di lavoro. Ci sono due occasioni da prendere sul serio e al volo. In amore riscoprono il valore delle cose più semplici. Ci deve essere la disponibilità di venirsi incontro.

LEONE: chi è nato sotto questo segno sta ritrovando il gusto di fare le cose a modo suo anche e soprattutto in ambito lavorativo. Attenzione ai progetti lasciati in sospeso. Alcune dinamiche andrebbero chiarite di più. Non vogliono più recitare una parte in amore. Vogliono essere loro stessi. Giornate utili quelle del fine settimana, dice l’oroscopo di Simon & The Stars.

VERGINE: settimana in cui si parla tanto e si conclude ben poco. Qualcosa, però, si smuove in generale. Luna nel segno venerdì 14. Le parole arriveranno dritte al punto. Un progetto verrà riconsiderato. Alcuni discorsi aspettano da tanto tempo. Nessun equilibrio precario per le coppie che si amano da tempo.