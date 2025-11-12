Svelato l’oroscopo settimanale Simon & The Stars (12-16 novembre 2025) per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Proseguiamo con gli altri sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars dal 12 al 16 novembre 2025 (tratto dal suo sito). Vediamo, dunque, le previsioni per quel che concerne la sfera sentimentale, quella professionale e quella legata alla fortuna negli incontri.

Oroscopo di Simon & The Stars: le previsioni della settimana

BILANCIA: non riescono a sentirsi valorizzati come vorrebbero. Devono riformulare le regole del gioco. Alcuni stanno rinegoziando un contratto. Il weekend aiuta a ritrovare il centro del loro equilibrio. In amore non sempre riescono a dire ciò che sentono e provano. Luna nel segno nel fine settimana.

SCORPIONE: vorrebbero sentirsi dentro un progetto e non più isolati o messi al confine, anche a costo di essere insistente devono essere protagonisti. Sarà messa in discussione una questione economica. Da giovedì 13 tutto torna a scorrere meglio. In amore tutto deve iniziare a somigliargli.

SAGITTARIO: ha tante idee per la testa. Le occasioni rimbalzano da una parte e dall’altra della settimana. Bisogna bene calibrare il tiro. C’è anche chi ha cambiato da poco lavoro. Si sta riaccendendo la fiamma anche perché c’è un misto di desiderio davvero forte. Possono sfruttare il weekend per uscire con gli amici, fa sapere l’oroscopo di Simon & The Stars.

Simon & The Stars svela l’oroscopo dal 12 al 16 novembre 2025: le previsioni

CAPRICORNO: purtroppo le cose non si muovono come vorrebbero loro. Devono fare chiarezza con le persone con cui lavorano. Tutto parla di futuro in questo momento. Serve un attimo di lucidità per capire dove mettere i piedi per percorrere un bel futuro. Il cielo può rafforzare le qualità delle relazioni più solide.

ACQUARIO: i loro collaboratori sono invitati a parlare con più chiarezza. Ci sono dei compromessi mal digeriti. Un contratto che sta prendendo forma deve essere controllato ben bene. Oggi possono far sentire la loro voce sul lavoro. Attenzione a un confronto accesso. C’è chi potrebbe ricevere una dichiarazione d’amore importante.

PESCI: la visione più ampia del lavoro si sta rimettendo a fuoco dopo un momento in cui era sfocata. Adrenalina e ambizione grazie a Mercurio e Marte. Devono affrontare tutto con lucidità. Stanno riconoscendo cosa fa stare bene loro davvero. È alle porte una fatica condivisa.